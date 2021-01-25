• 25 Ocak 2021 - 13:35 • Son Güncelleme:
Kahkahaçiçeğigiller familyasından mucize besin! Kanserle savaşıyor
Diyet Uzmanı Neslişah Bozkaya Gök son dönemlerde çok rağbet gören ‘Tatlı Patates’in sağlığa faydaları hakkında bilgi verdi. İşte hem yararlı hem de lezzetli bu besin hakkında bilmeniz gerekenler...
• 25 Ocak 2021 - 13:35 • Son Güncelleme:
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Anavatanı Orta Amerika olan, ancak çoğunlukla Asya’da üretilen, Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere pek çok kıtada ve ülkede talep gören ‘Tatlı Patates’ kahkahaçiçeğigiller familyasından bir sebzedir.
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Bilinen klasik patates sebzesine göre, glüten içermediği için yüksek lif düşük kalorili ve besin değeri yüksektir. Orta boy bir tatlı patatesin içeriğinde bulunan (130 g ağırlığında) besin değerleri:
• Karbonhidrat - 26,2 g
• Protein - 2.04 g
• Yağlar -0.065 g
• Elyaf - 3,9 g
• Kalsiyum - 39 mg
• Potasyum - 438 mg
• Sodyum - 71,5 mg
• C vitamini - 3.12 mg
• A Vitamini - 922 ug ‘dır.
Bunlara ek olarak, tatlı patates içeriğinde vücudumuzu serbest radikallere karşı koruyan antioksidanlar açısından da zengin bir besin kaynağıdır.
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Tatlı patatesin faydaları nelerdir?
Tatlı patates kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olur. Özellikle diyabeti olan kişiler için faydalıdır. Her ne kadar tatlı patates denilse de, yüksek lif içeriğine sahip olduğundan, şekerin sindirim sisteminde hızla emilimini yavaşlatarak, kandaki şeker düzeylerini iyileştirmeye yardımcı olur.
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Günümüzde birçok insan karbonhidrat kaynağı besinlerin yüksek kalorili olduklarını düşünerek bunları günlük yeme alışkanlıklarından çıkarma eğilimindedir. Tatlı patates, nişastalı karbonhidratlar sınıfında yer aldığı için günlük beslenme planlarında genellikle tercih edilmiyor. Fakat 130 gramlık bir tatlı patates sadece 112 kaloriye sahip ve bu bir fincan tam yağlı sütten 37 kalori daha düşüktür. Tatlı patates nişastalı karbonhidratlar grubunda yer alsa dahi yukarıda bahsettiğim pek çok özelliğinden ötürü düşük glisemik indekse sahiptir.
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Bunların aksine düşük GI’e sahip besinler tüketmek, kilo vermeyi teşvik etmek için faydalı olabilir . Burada dikkat edilecek en önemli nokta tatlı patateslerin düşük glisemik indeks değerini korumak için, onları pişirmek, kavurmak veya kızartmak yerine buharda haşladıktan veya fırınladıktan sonra yemek olmalıdır.
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