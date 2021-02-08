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• 08 Şubat 2021 - 11:10 • Son Güncelleme:

Menisküs yaralanmalarına dikkat! Böyle tedavi ediliyor

Menisküs halk arasında bir hastalık adı olarak biliniyor ancak aslında dizde iki kemiğin arasında şok emici göreve sahip kıkırdak yapıda bir dokudur. Yaşa bağlı olarak meydana gelen menisküsler görüldüğü gibi zorlamaya bağlı olarak gençlerde de ortaya çıkabiliyor. Burada önemli olan menisküs yırtıklarının çok fazla geç kalınmadan tedavi edilebilmesi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof.Dr. Turan Uslu, menisküs yırtıkları ve tedavisi hakkında bilgiler paylaştı

• 08 Şubat 2021 - 11:10 • Son Güncelleme:
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Menisküs, diz bölgesindeki kıkırdakları koruyan önemli bir yapıdır. Sıklıkla twist tarzı zorlanmalarda hasar görür. Bu hasar dizde ağrı ve şişmeye neden olur.

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Hasar sonucu menisküsden kopan parça veya ileri derecede hasarlı yapı, dizde kilitlenmeye neden olabilir. Kıkırdakta kan dolaşımı olmadığı için hasarın vücut tarafından tamiri mümkün değildir.

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Uzman bir hekimin vereceği bilgi ve karar ışığında artroskopik olarak menisküsün tamiri olasıdır. Bir kısım hasarlarda menüsküsün bir bölümü veya tamamın çıkarılması gerekebilir.

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Birinci ve ikinci derece menüsküs lezyonlu hastalarda hiyalüronik asit enjeksiyonları ve PRP iyi sonuç verir.

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50 yaşın üzerindeki hastalardaki menisküs lezyonları genellikle dejeneratif değişikliklerle birliktedir.

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Menisküsü tamamen çıkarılmış hastalarda yaşamın ileriki dönemlerinde osteoartritik sorunlarla karşılaşılma oranı yüksektir.

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Atroskopik olarak menisküs müdahalesini takiben rehabilitasyon, spora erken dönüş açısından önemlidir.

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Artroskopi sonrası 48 saat içinde koltuk değneği kullanarak bacağa yük vermeye izin verilir. Birkaç gün içinde bisiklet kullanılabilir.

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Cerrahi öncesi düzeyde sportif aktiviteye, uygun rehabilitasyonu takiben 4-6 haftada dönülür. Kompleks tamirlerde bu süreç uzayabilir.

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