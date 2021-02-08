• 08 Şubat 2021 - 11:10 • Son Güncelleme:
Menisküs yaralanmalarına dikkat! Böyle tedavi ediliyor
Menisküs halk arasında bir hastalık adı olarak biliniyor ancak aslında dizde iki kemiğin arasında şok emici göreve sahip kıkırdak yapıda bir dokudur. Yaşa bağlı olarak meydana gelen menisküsler görüldüğü gibi zorlamaya bağlı olarak gençlerde de ortaya çıkabiliyor. Burada önemli olan menisküs yırtıklarının çok fazla geç kalınmadan tedavi edilebilmesi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof.Dr. Turan Uslu, menisküs yırtıkları ve tedavisi hakkında bilgiler paylaştı
• 08 Şubat 2021 - 11:10 • Son Güncelleme:
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