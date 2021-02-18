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• 18 Şubat 2021 - 13:15 • Son Güncelleme:

Pandemi süreci yeme alışkanlıklarını nasıl değiştirdi?

Korona virüs salgını ile birlikte içinde bulunduğumuz zorlu dönem yeme alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Toplumda salgın ile birlikte kendini gösteren kaygı, korku, belirsizliği yönetmekte güçlük çekme ve sosyal izolasyon birçok kişinin yeme alışkanlıklarının da değişmesine sebep oldu. Psikolog Dr. Feyza Bayraktar, yeme bozuklukları ve pandemi süreci yeme alışkanlıkları hakkında bilgiler verdi.

• 18 Şubat 2021 - 13:15 • Son Güncelleme:
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