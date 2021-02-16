• 16 Şubat 2021 - 10:53 • Son Güncelleme:
Rengine göre vajinal akıntı ne anlama geliyor? Eğer böyleyse...
Vajinal akıntı birçok renkte olabiliyor hatta bunlardan sadece birkaçı, sağlıklı bir vücuda sahip olduğunuzun işareti... Peki, rengine göre vajinal akıntıların tedavi gerektirip gerektirmediği nasıl anlaşılır? Hangi vajinal akıntı tehlikelidir? Vajinal akıntı neden olur? Dr. Sinan Akkurt, vajinal akıntılar ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı
• 16 Şubat 2021 - 10:53 • Son Güncelleme:
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Vajina ve rahim ağzındaki küçük bezlerden salgılanan sıvı, vajinal akıntı olarak adlandırılır. Bu sıvı yaşlanmış hücrelerin ve birikintilerin atılımını yapmak üzere her gün vajinadan salınarak vajinayı ve üreme sistemini temiz ve sağlıklı tutar.
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Kırmızı-Bordo:
Kırmızı tonlarındaki akıntı, genellikle bir dönemdeki kanamanın sonucudur. Adet kanaması ortalama olarak her 28 günde bir olur ancak normal aralık 21 ile 35 gün arasındadır. Bir dönem tipik olarak 3-5 gün sürer. Adet dönemleri arasında kanama yaşayan herkes bir doktora görünmelidir. Adet arası kanamanın pek çok iyi huylu nedeni olmasına rağmen bazen ciddi bir duruma da işaret edebilir. Öte yandan menopoza girmesine ve en az 1 yıldır adet görmemiş olmasına rağmen vajinal kanama yaşanması da doktora başvurmayı gerektiren bir durumdur. Bazen endometriyal kanserin bir işareti olabilir.
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Beyaz-Krem:
Beyazın tonu, krem veya açık sarıya dönük olabilir. Bu renkte vajinal akıntı yaşayan bir kişinin başka semptomları yoksa beyaz akıntı büyük olasılıkla sağlıklı yağlanmanın bir işaretidir. Bununla birlikte beyaz akıntının peynirimsi bir kıvamı varsa veya keskin bir koku eşlik ediyorsa bir enfeksiyona işaret edebilir. Beyaz, tok, keskin kokulu akıntı genellikle bir maya enfeksiyonuyla ilişkilidir ve bu da kaşıntıya veya tahrişe neden olabilir.
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Sarı-Yeşil:
Akıntı açık veya çok daha koyu pembe olabilir. Genellikle biraz da kan içerir. Pembe akıntı en sık bir dönemden önce lekelenme ile ortaya çıkar. Bununla birlikte erken gebelikte implantasyon (yerleşme) kanamasının bir işareti de olabilir. Bazı kadınlarda yumurtlamadan sonra biraz lekelenme görülebilir ve bu da pembe akıntıya neden olabilir. Cinsel ilişki vajina veya servikste tahrişe neden olmuşsa cinsel ilişkiden sonra pembe akıntı görülebilir.
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