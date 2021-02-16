Rengine göre vajinal akıntı ne anlama geliyor? Eğer böyleyse...

Kırmızı-Bordo: Kırmızı tonlarındaki akıntı, genellikle bir dönemdeki kanamanın sonucudur. Adet kanaması ortalama olarak her 28 günde bir olur ancak normal aralık 21 ile 35 gün arasındadır. Bir dönem tipik olarak 3-5 gün sürer. Adet dönemleri arasında kanama yaşayan herkes bir doktora görünmelidir. Adet arası kanamanın pek çok iyi huylu nedeni olmasına rağmen bazen ciddi bir duruma da işaret edebilir. Öte yandan menopoza girmesine ve en az 1 yıldır adet görmemiş olmasına rağmen vajinal kanama yaşanması da doktora başvurmayı gerektiren bir durumdur. Bazen endometriyal kanserin bir işareti olabilir.