• 15 Şubat 2021 - 12:59 • Son Güncelleme:
Uzmanından cilt bakımına dair ipuçları
Mevsim geçişleri ile birlikte sıcaklık, nem ve diğer iklimsel faktörlerin değişmesi cilt sağlığı ve görünümünü olumsuz yönde etkileyebilir. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Oya Yeşim Hacımustafaoğlu Utkan, cilt bakımına dair ipuçları paylaştı.
• 15 Şubat 2021 - 12:59 • Son Güncelleme:
1
İnsan cildi mevsim değişikliklerine birtakım tepkiler verebilir. Özellikle soğuk kış mevsimine geçiş döneminde cildin daha kuru ve pullu bir görünüme sahip olduğu tespit edilir.
3
Ancak çeşitli cilt bakımı rejimleri ve alışkanlıkları sayesinde cildin daha yumuşak, pürüzsüz ve canlı bir hale gelmesi mümkün. İşte detaylar...
5
7
8
Sabah ve akşam cilt temizliği
Ciltte yağlanma temel olarak cilt içerisinde bulunan sebase bezlerin sebum adı verilen yağsı maddeyi aşırı üretmeleri sonucu meydana gelir. Sebum hem cildin korunması ve nemlendirilmesinde olduğu kadar saçların parlak ve sağlıklı görünümü için de etkili olan bir maddedir.
9
11
13
14
Özellikle sonbahar ve kış aylarını kapsayan mevsim geçişlerinde havadaki nem oranının azalması ile birlikte cilt kuruluğuna karşı bir yatkınlık söz konusudur. Nemlendirici yağlar ve ürünler sayesinde cilt hücreleri arasındaki boşlukların doldurulması ve daha pürüzsüz bir yüzeyin oluşması sağlanabilir.
15