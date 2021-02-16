Gaps Diyeti Nedir, Nasıl Yapılır? Gaps Diyetinin Faydaları Nelerdir?

Gaps diyeti zayıflarken bağırsak duvarında oluşan hasarı gidermek için uygulanan bir diyet şeklidir. Diyet yaparken hasarlı, yaralı ve sızıntılı bağırsak duvarı oluşabilir. Gaps diyeti ise bağırsak sağlığını korurken bozulan bakteri dengesini de düzeltir.



GAPS Diyeti Nedir, Nasıl Yapılır?



Gaps diyet programı bağırsak sağlığını koruyan bir diyet programıdır. Bağırsaklar hem ruh hem de beden sağlığı için vücutta kilit bir noktada bulunur. Bağırsak sağlığı hem dolaşım hem de sindirim sisteminin düzgün çalışması için gerekir. Özellikle stres ve sıkıntılı durumlarda metabolik rahatsızlıklar ortaya çıkar. O nedenle bağırsak hasarını önlemek adına mide ve bağırsak sağlığı için doğru tedavi uygulanmalıdır.



Gaps diyet programı yaralı ve ülserli bağırsak duvarı ile bağırsak epitel dokusunu iyileştirmek adına uygulanan bir diyettir. Gaps diyetinde temel kural bağırsakları zora sokan, işlenmiş, trans yağ, laktoz ve soya içeren gıdalardan, tahıllardan uzak durulmasıdır. Bu diyette nişasta içeren sebze ve bakliyat dahil her şeyden uzak durulması gerekilir.



GAPS Diyetinin Faydaları Nelerdir?



Günümüzde pek çok hastalığın temelinde sağlıksız ve düzensiz beslenmek yer alır. Hastalıklara karşı ilaç kullanmak ve ilaçlara bağımlı yaşamak yerine doğru beslenme alışkanlıkları kazanmak hastalıkların da iyileşmesinde önemli rol oynar. Demir eksikliği, kansızlık, egzama, migreni eklem ağrıları ve kabızlık gibi hastalıklara karşı gaps diyeti uygulanabilir. Ayrıca parkinson, çölyak ve MS hastaları da gaps diyetini rahat bir şekilde uygulayabilirler. Gaps diyeti bağırsak sağlığını korur. Gaps diyeti bağırsak florasını korurken bağırsak sağlığına da iyi gelmektedir.



GAPS Diyeti Nasıl Yapılır?



Gaps diyetine başlamadan önce mutlaka bir doktora danışılması gerekir. Değerler ölçüldükten sonra hastanın vücut yapısına uygun olarak gaps diyetine başlanır. Bağırsak florasının dengesinin sağlanması için probiyotik kaynaklı besinler tüketilmelidir. Ev yapımı yoğurt da ciddi bir probiyotik kaynağıdır. Bu diyette probiyotik oranı yüksek ev turşusu da tüketilmelidir. Gaps diyetinde avokado ve hindistan cevizi yağının da tüketilmesi gerekir. Bağırsak sağlığının korunması için gaps diyetinde kemik suyu da tüketilmelidir.



Gaps diyeti üç aşamalıdır. İlk aşamada GAPS Giriş Diyeti uygulanır. İkinci aşamada ise Tam GAPS Diyeti uygulanır. Bu aşamada bağırsak florası tamamen dengelenirken psikolojik ve fizyolojik semptomlar da tamamen ortadan kalkar. Üçüncü aşamada ise GAPS Diyetinden çıkış evresine geçilir. Bağırsak florası, duvarı ve epitel dokusu tamamen iyileşir. Sonrasında ise GAPS protokolü doğrultusunda diyetten çıkılır. Gaps diyeti iki yıl civarı bir süreyi kapsamaktadır.



GAPS Diyetini Kimler Yapmalı?



Gaps beslenmesini belli hastalıklara sahip kişiler yapabilir. Özellikle akne, alerji, anemi, demir eksikliği, bellek problemleri ve çölyak hastaları gaps diyetini uygulayabilirler. Diyabet, egzama ve eklem ağrıları yaşayan kişiler ile Parkinson ve sedef hastaları da gaps diyetini uygulayabilirler. Şizofreni hastalarının yanı sıra depresyonda olan kişiler gaps diyeti yapabilirler. Bipolar ve obsesif kompulsif ile dikkat eksikliği sorunu yaşayan kişiler de gaps diyetini uygulayabilirler.