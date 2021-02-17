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17.02.2021 - 16:09 |

Gaz Yapan Yiyecekler Nelerdir? Anne Sütüne Ve Bebeğe Gaz Yapan Yiyeceklere Dikkat!

Bazen kişilere günü zehir eden veya bulunduğu ortamda zor durumda kalmasına neden olan sorun vardır. Gaz problemi zaman zaman herkesin yaşadığı bir sorun olabilir. Bazı kişilerin bağırsak sistemi diğerlerine göre daha hassas olabilir. Bazen de tüketilen yiyecekler gaz oluşumuna neden olabilir. İşte, merak edilen tüm detaylar...

Gaz Yapan Yiyecekler Nelerdir? Anne Sütüne Ve Bebeğe Gaz Yapan Yiyeceklere Dikkat!
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Öncelikle hangi gıdaların vücutta gaz yaptığını tespit etmek gerekir. Böylece bu gıdalara karşı daha dikkatli yaklaşmanız mümkün olacaktır. Ayrıca gece bazı yiyecekler hazım olarak daha çok zorlayabilir. Tüm bu konulara dikkat etmek rahat zaman geçirmenizi sağlayabilir.

 Yenilen Gıdaların Gaz Yapma Sebebi 

 Doğal şekerli olan gıdalar ve posa yönünden zengin olan ürünler bağırsaklarda sindirilirken gaz biriktirir. Gaz problemi yaratan yiyeceklerden vazgeçmek doğru bir davranış değildir. Bunların nasıl tüketilmesi gerektiğini öğrenmek gerekir. Ayrıca gaz yapan birden fazla yiyeceği aynı anda tüketmemek doğru bir davranış olur.

 Yenilen gıdalar sonucunda gaz oluşumu çok doğal bir durumdur. Günde ortalama 10 kez gaz çıkarılır ama bu durum günlük hayatı etkiliyorsa sorun başlar. En büyük neden ise tüketilen yiyeceklerin tam sindirilmeden bağırsaklara gidiyor olmasıdır. Bu durumda bağırsaklar çok çalışır ve gaz üretir. Bunun önüne geçmek için gıdaları daha iyi çiğnemek gerekir.

 Lifli gıdaların fazla tüketilmesi de gaz problemine neden olur. Gaz aslında sindirim kanalında biriken bir hava boşluğu olarak tanımlanır. Her kişinin bünyesi farklıdır. Kendi bünyenizi analiz ederek, nelerin gaz yaptığını tespit edebilirsiniz.

 Gaz Yapan Yiyecekler Nelerdir?

 Gaz yapan yiyecekler listesi aslında sanıldığından fazladır. Ama tabi ki kişilerin bünyesine göre etkileme oranı değişecektir. Gaz yapan yiyecekler kişilerin yaşına göre bile değişiklik gösterir. Kişinin vitamin ve mineral ihtiyacı da gaz oluşumunda etkilidir. Gaz yapan yiyecekler;

Mercimek

Lahana

Fasulye

Brüksel lahanası

Kereviz

Soğan

Süt ürünleri

Gazlı içecekler

Turp

Nohut

Bunlar gaz yapan yiyeceklerin bir kısmıdır. Bunun dışında gaz yapan pek çok gıda bulunmaktadır.

 Aşırı Gaz Oluşma Nedenleri?

 Gaz vücutta sindirim kanalında sıkışır ve rahatsızlık verir. Gün içerisinde yapılan pek çok eylemde farkında olmadan hava yutulur. Yemek yerken, herhangi bir sıvı içerken, konuşurken veya gülerken hava yutulur. Ayrıca yenilen bazı yiyecekler normalden fazla gaz oluşumuna neden olur. Bağırsak tembelliği de gaz üretimine neden olabilir. Kişiler yaş aldıkça metabolizma yavaşlar ve vücut gaz üretmeye başlar. Ayrıca diyabet rahatsızlığı da gaz oluşumuna neden olur.

 Anne Sütüne ve Bebeğe Gaz Yapan Yiyecekler 

 Anneler için emzirme dönemi hassas bir dönemdir. Bu dönemde anneler hem kendi sağlıklarına hem de çocuklarının sağlıklarına dikkat etmelidirler. Bebeklerin mideleri yeni doğdukları andan itibaren belli bir döneme kadar çok narin olur. Hayata adapte olmaya çalışırken beslenme konusunda biraz zorlanabilirler.

 Anneler bebeklerini emzirirken yedikleri her gıda süt aracılığıyla bebeğe geçer. Bu nedenle anne gaz yapan yiyecekler tükettiğinde bu hem anneyi hem bebeği etkiler. Anneler bu dönemde sindirimi zor olan gıdalardan uzak durmalıdır. Ayrıca bu dönemde annelerin süt arttırıcı gıdalara yönelmesi de önemlidir. Annelerin emzirme döneminde uzak durması gereken gıdalar;

Bazı baharatlar

Kafeinli içecekler

Çikolata

Çay

Kuru fasulye, bakla

Soğan

Brokoli, karnabahar

Annelerin emzirme dönemlerinde bebeğin rahat etmesini sağlaması için gaz yapıcı gıdalardan uzak durması sağlıklı olacaktır.

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