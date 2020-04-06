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06.04.2020 - 07:00 |

Gebeler nelere dikkat etmeli?

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği koronavirüs salgını nedeniyle gebeleri uyardı: “Rutin muayeneleri bu dönemde yapmayın, ciddi bir sıkıntınız yoksa evden çıkmayın ve bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın”

Gebeler nelere dikkat etmeli?

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kovid-19 pandemisi sırasında gebelerin ne yapması gerektiğine dair bildiri yayımladı. İşte uyarılar?

Sosyal izolasyon çok önemlidir. Evden dışarı çıkmayı gerektirecek ciddi bir zorunluluk veya acil bir durum yoksa gebelerin ‘Evde Kal Türkiye’ sloganına uygun şekilde evde zaman geçirmeleri önemlidir.

Korunmada en önemli noktalardan biri; ellerin 20 saniye süre ile su ve sabunla yıkanması, yüze, ağız, burun ve göze ellerle dokunulmaması ve sosyal izolasyon uygulanmasıdır.

Birlikte yaşadığımız ev halkı dışındaki arkadaş, komşu ve akrabalarla yüz yüze görüşmekten kaçının. İletişimi yüz yüze temas yerine telefon, sosyal medya gibi yollarla sürdürebilirsiniz. Sağlıklı kişilerin ev ortamında maske kullanmasına gerek yok ama kalabalık ortamlara girilmesi zorunlu ise (otobüs, metro gibi toplu taşım araçları, kalabalık iş yerleri) maske kullanılması önerilir. Kapalı ortamların belli aralıklarla temiz hava ile havalandırılması önemlidir.

Elektronik ortamda

Acil durumlar dışında gebelerin rutin kontrollerine gitmeden önce telefon veya elektronik ortamda sağlık kuruluşuna ulaşıp, rutin kontrollerini ertelemeleri gerekip gerekmediği sorulmalı. Gebelerin mutlak zorunlu olan tarama testleri dışındaki kontrollerini ertelemeleri sağlıkları açısından önemlidir.

Yüksek riskli gebeler dışındaki gebelerin zorunlu rutin kontroller ve özellikli durumlar (şiddetli baş dönmesi, ateş, karın ağrısı, sularının gelmesi, bacakta şişme ve kızarıklık, kanama, 1 saatten uzun süren rahim kasılmaları, şiddetli baş ağrısı, görme kaybı, çocuk hareketlerinin kaybolması gibi…) haricinde sağlık konusundaki danışma ihtiyaçlarını telefon veya internet üzerinden gerçekleştirmeleri tavsiye edilir.

Sağlıklı refakatçi

Kovid-19 belirtileri hissedildiği durumda sağlık kuruluşuna başvuru yapılması gerekebilir. Sağlık kuruluşlarına zorunlu başvurularda gebeye sadece sağlıklı bir kişi refakat etmelidir, refakatçi kişi sağlık kuruluşunun dışında yakınını beklemeye hazır olmalıdır.

Kadın hastalıkları ve doğum rutin muayenelerinin de bu dönemde yapılmaması, pandeminin hız keseceği ileri tarihlere ertelenmesi ve izolasyon kurallarına uyulması çok önemlidir.

‘Nefes Ol’ ile sağlık çalışanlarına destek

Lokman Hekim Sağlık Vakfı, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanları için “Nefes Ol” projesini Allianz Türkiye’nin yaptığı bağışla hayata geçirdi. Proje kapsamında, İstanbul’da evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının, onlara tahsis edilecek otellerde konaklaması sağlanıyor. Proje kapsamında, İstanbul’da calışma nedeniyle evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına, yoğun hastanelerin yakınında kapatılan otellerde tek kişilik odalar tahsis ediliyor. Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Allianz Türkiye Ailesi olarak sağlık personelimizin sağlıklı bir ortamda dinlenebilmesi için konaklama noktaları yaratan ‘Nefes Ol’ projesine destek olmak istedik” dedi.

‘Sağlıkta dijitalleşme hızlanacak’

DataExpert’in yaptığı araştırmaya göre salgın, iş dünyasında dijitalleşmeyi hızlandıracak. Dijitalleşmenin özellikle sağlık sektörünü dönüştürmesi bekleniyor. DataExpert Genel Müdürü Hasan Altunkaya, “Teknoloji ve iletişim araçlarını insanlık yararına en verimli kullanacağımız döneme giriyoruz. Yeni nesil teknolojiler hali hazırda birçok sektörü dönüştürmeye başladı. Yeni kriz ortamı gösterdi ki, dönüşüm yaşaması gereken en önemli sektörlerden birisi de sağlık sektörü. Medikal cihazların hızla geliştiğini ve farklı teknolojilerle bir arada çalışabildiğini gözlemleyebiliyoruz. Akıllı telefonlar ve saatlerle kişisel sağlık verilerinin kısmi olarak takip edilmesine zaten başlanmıştı. Önümüzdeki yıllarda bu tip akıllı cihazların kullanımının artmasını bekliyoruz. Bu doğrultuda vücudu anında ve sürekli denetleyip, sağlık sorunlarını tespit edebilen cihazlar gündelik hayatımıza dâhil olacak” dedi.

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