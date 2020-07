Gebelere 'az pişmiş' kırmızı et uyarısı

Türk Ebeler Derneği Başkanı Yrd. Doç Dr. Nazan Karahan, gebelerinkırmızı et tüketmelerini isteyerek, ”Gebelikte kırmızı et, en iyi protein kaynaklarından biridir. Proteinler hücrenin temel yapı yaşlarıdır ve gebelikte anne ve bebek sağlığı için son derece önemlidir” dedi.

Karahan, Gebelikte kansızlığın pek çok hastalığın oluşumuna zemin hazırladığını ve gebeliği riskli hale getirdiğini, bu nedenle sağlıklı bir gebelik için, diğer temel besinlerin yanı sıra gebe kadının günlük ortalama 120-150 gram kırmızı et tüketmesi gerektiğini söyledi.

”Kansızlık problemi olan gebelerde miktar artırılabilir”

Kırmızı et tüketiminin artacağı Kurban Bayramı’nda gebelerin et ve et ürünleriyle beslenirken dikkat etmesi gereken noktalara da dikkati çeken Karahan, ”Gebelikte çiğ et tüketiminden özellikle kaçınmak gerekir. Ayrıca gebe kadının et yerken dikkat etmesi gereken nokta, etin iyi pişmiş olmasıdır. Toksoplazma, salmonella, brusella, tüberküloz, tenya gibi bazı hastalıklar çiğ ya da pişmemiş etlerle bulaşmaktadır. Bu hastalıkların her biri gebelikte son derece tehlikelidir ve bebeğin düşmesine, erken doğmasına ya da körlük, sağırlık, zeka geriliği gibi sorunlarla doğmasına neden olabilir. Bu nedenle gebeliğiniz boyunca çiğ köfte yemeyin. Salam, sosis, jambon, sucuk gibi yiyeceklerden uzak durun. Şayet çok yemek isterseniz pişirerek yemeyi deneyin” diye konuştu.

Etin Güvenliği

Gebelerin güvenmedikleri yerden et almaması gerektiğinin altını çizen Karahan, sözlerine şöyle devam etti:”Gebelikte sık karşılaşılan hazımsızlık, mide yanması gibi sorunların görülmemesi için, kurban etlerinin buzdolabında 24 saat dinlendikten sonra tüketilmesi ve kızartılmış et yerine, haşlama, buğulama ya da fırında pişirilmiş et tercih edilmesi gerekir. Bunun yanı sıra kırmızı et tüketirken demir emilimden yeterince faydalanabilmek için etin mutlaka bol yeşil salata veya sebze, taze sıkılmış portakal suyu gibi C vitamini içeren besinlerle tüketilmesi önemli bir konudur. İç yağların yemeklere katılması ise son derece sağlıksız bir beslenme şeklidir. Yüksek tansiyon problemi yaşayan gebelerin, et tüketiminde dikkatli olması gerekmektedir. Tüm besinlerde aşırıya kaçmanın gebelikte sorun oluşturacağı, bu nedenle et tüketiminde de aşırıya kaçmamak gerektiği unutulmamalıdır.”

Karahan, bayramların genellikle tatlı tüketiminin yoğun ve kontrolsüz olduğunu, gebelerin şerbetli hamur işi tatlılar yerine sütlü/meyveli tatlıları tercih etmesi, hamur işi tatlı tüketilecekse dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.