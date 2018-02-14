Gebeliğin 3. ayında anne ve bebek sağlığı

Gebeliğin 3. ayında anne sağlığı

Gebeliğin 9. haftasında bulantılar hâlâ devam etmektedir. Kokulara karşı olan hassasiyet mide bulantısının nedenleri arasındadır. Hâlsizlik, yorgunluk, baş dönmesi ve aşerme görülebilir. Aynı zamanda anne adayının memelerinde hassasiyet ve büyüme görülür. Değişen hormonlara bağlı olarak ruh hâlinde ani değişimler görülmekte ve duygusal bir dönem geçirilmektedir.



Vajinal akıntı, idrara çıkma sıklığının artması da bu aylarda sıkça görülür. Bebekiyice hareketlenmeye başlamış olsa da anne adayı bunu hissedemez. Kabızlık, mide yanması ve hazımsızlık problemlerindeki şikâyet artar. Sırt ve bel ağrılarının yanında aynı zamanda kramplar da artabilir. Bu krampları engellemek için potasyum açısından zengin besinleri tüketmek gerekir. Karında koyu renkli bir çizgi oluşmaya başlar.



Bazı durumlarda vajinal kanama görülebilir; hafif olduğu sürece normaldir. Gebelikte üçüncü ayın sonuna gelindiğinde bulantılar azalmaya başlar.

Gebeliğin 3. ayında bebek

Gebeliğin 3. ayı bebek açısından gelişmenin çok hızlı olduğu bir aydır. Bebeğin kolları ve bacakları gelişmeye başlar. Damak yapısının oluşması bu dönemde gerçekleşir. 12. haftaya gelindiğinde bebeğin tüm hayati organ ve dokuları oluşmuştur. Dış cinsel organlar gelişmeye başlar. Boyu 5-7 cm aralığında ve yaklaşık olarak 15 gram ağırlığa ulaşmış olur.

Dışarıda olan bağırsaklar karın boşluğuna gelir. Kasları gelişmeye başlamış olan bebek daha çok hareket etmeye başlar. Bu hareketler anne tarafından henüz hissedilmiyor olabilir, fakat ultrasonda görülebilir. Cinsiyet henüz bu ayda belli olmaz. Bebekte tat alma ve dokunma duyusu gelişirken sinir hücreleri de hızla gelişmektedir.

Gebeliğin 3. ayında beslenme

Gebelikte yetersiz ve dengesiz beslenme anne ve bebek sağlığı açısından tehlike arz eden bir durumdur. Bu nedenle anne adayının doğru ve düzenli beslenmesi gerekmektedir.

Anne adayının bu dönemde omega 3 içeren besinler tüketmesi gerektiği için balık yemesi tavsiye edilir. Aynı zamanda bebeğin beyin gelişimi bu süreçte devam etmektedir. Balığın yanı sıra ceviz tüketimi de önerilir. Kalsiyum içeren süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünlerini de tüketmesi gerekir. Protein alımına dikkat edilmesi önemlidir. Anne, gebelik döneminde bol bol su içmeli ve uzun süre aç kalmamalıdır.

Anne adayları gebelik süreci boyunca doktor gözetimi altında hafif egzersizler yapabilirler.

