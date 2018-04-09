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09.04.2018 - 16:43 |

Gebelik döneminde depresyon

Gebelik döneminde anne adayının ruh hâlinde ani iniş ve çıkışlara şahit olunur. Aynı zamanda bu değişimlerin gebelik sonrası dönemde devam etmesi de mümkündür. Ruhsal hastalık olan depresyon, annenin bu dönemde yaşadığı stresten ve psikolojik baskılardan kaynaklı olarak gün yüzüne çıkabilir.

Gebelik döneminde depresyon
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Depresyon nedir?

Depresyon belirtileri kişiden kişiye farklılık gösteriyor olsa da genel olarak belli başlı belirtileri vardır. Uzun süre devam eden üzgün ve endişeli ruh hâli, umutsuzluk ve karamsarlık…

Majör depresyon gibi şiddetli depresyon türlerinde mutlaka uzman görüşü alınmalı ve tedavi uygulanmalıdır. Aksi durumda kişi, yaşamını tehdit edebilecek problemlere yol açabilir. Majör depresyon bir duygu-durum bozukluğudur.

Gebelikte depresyon

Araştırmalara göre depresyon görülme oranı kadınlarda erkeklere göre 2 kat fazladır. Gerek hormonal gerekse toplumsal ve kültürel baskıdan dolayı kadınların depresyona yatkınlıkları daha fazladır. Bu yüzden gebelik sırasında ve sonrasında depresyon görülme ihtimali hayli yüksektir. Özellikle geçmişte majör depresyon geçirmiş ve tedavisi için antidepresan kullanan bir kadının gebelik sürecinde ilacı bırakması gebelik sırasında depresyonun tekrarlamasına neden olabilir.

Gebelikte depresyon riski neden artar?

Bunun en büyük sebebi gebelik döneminde yaşanan hormonal değişimlerdir. Bu hormonal değişimler beyindeki kimyasalları etkiler. Bu sorunun depresyona davet çıkarabilme riski hayli yüksektir. Bunun yanı sıra anne adayının stres altında olması, ailesel sıkıntılar, maddi ve manevi zorluklar da depresyon riskini arttırır.

Gebe bir kadında depresyon tedavisi hasta ve doktorun ortak kararlarıyla verilir. Hafif geçirilen depresyon türlerinde terapi yeterli olabilirken şiddetli majör depresyonda ilaç tedavisine başvurmak zorunda kalınabilir. Antidepresanların plesantadan geçmesi anne adayının bebeğin sağlığı için endişelenmesine neden olabilir. Ancak tedavi edilmeyen majör depresyon anne ve bebek sağlığı için kötü sonuçlar doğurabillir; alkol ve sigara kullanımı, kötü beslenme, intihar, erken ve düşük doğumlar bu sonuçların arasında gösterilebilir.

Gebelik sonrası depresyon

Doğum sonrası depresyon (Postpartum Depresyon), doğumdan hemen sonra görülebileceği gibi, doğumdan sonra ilk bir yıl içinde de görülebilen yalnızlık hissi, endişe ve ümitsizlik gibi belirtilere sahip bir duygu-durum bozukluğudur. Tedavi edilmeyen depresyon pek çok riski beraberinde getirir.

Doğum sonrası depresyon görülen annelerde bebeklerine karşı ilgisizlik veya düşmanca duygular gözlemlenebilir. Bebeğine iyi bakamama hissi ve zarar verme düşüncesi, suçluluk düşüncesine yol açabilir. Hiç beklenilmeden uzman doktora başvurulmalı ve tedavisi hemen uygulanmaya başlanmalıdır.

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