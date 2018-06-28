Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Canan Genim

Röportaj: Serpil Dokurel

Gebelikte burun kanaması neden olur?

Normal popülasyona göre gebelerde burun kanamasına daha sık rastlanmaktadır. Bunun temel nedeni bebeğin ve anne adayının sağlığı açısından gebelik sırasında damarlarda dolaşan kan miktarının artmasıdır. Kan miktarı arttıkça burun mukozası içindeki ince ve yüzeyel kan damarlarının maruz kaldığı basınç da doğal olarak artar.

Zaman zaman bu ince damarlar artan basınca direnemez ve damar duvarı yırtılarak kanamaya neden olur. Burun mukozasının kuru kalması, şiddetli sümkürme, burnu ve ağzı tıkayarak hapşırma gibi faktörler de basınç artışına pozitif etki ederek kanamayı tetikleyebilir.Bazı hamilelerde gebelik boyunca bir iki ay arayla tekrarlayan bir durumken bazı hamilelerde sürekli tekrarlayacak kadar ciddi olabilir

Gebelikteki burun kanamalarını kan hacmindeki artıştan sonra en sık tetikleyen durum burun mukozasının kronik kuruluğudur. Ayrıca sigara kullanımı da damarların kırılganlığını arttırmaktadır.

Gebelikte burun kanaması çocuğu etkiler mi?

Burun kanamaları genelde bebeğe ve size zarar vermez yani korkulacak bir durum yoktur.Gebelerin yüzde 20 sinde görülebilir. Bu durum genelde doğumu etkilemez.

Eğer son trimestrde ciddi bir kanama varsa sezaryan düşünülebilir.

Gebelikte burun kanamasından nasıl kurtulunur?

• Burun temizliği yaparken şidettle sümkürmemek

• Hapşırırken ağız ve burnu kapatmayarak basıncın burun delikleri yolu ile atılmasına olanak sağlamak

• Özellikle gece yatarken havanın kurumasını engellemek. Bunun için özellikle kış aylarında ısıtıcıların üzerine geniş bir kapta su koymak ya da soğuk buhar makinesi yardımı ile odanın nemini arttırmak yeterli olacaktır.

• Burun mukozasının kurumasını önlemek için burna tuzlu su ya da deniz suyu sıkmak

• Yeteri kadar sıvı almak ve bol su içmek

• Fazladan C vitamini almak damarların yapısını güçlendirerek kanamaların azalmasına yardımcı olabilir. Diğer vitamimleride dengeli almakta dirence yardımcı olur.

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