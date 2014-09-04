Gebelikte demir takviyesi şart

Liv Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cevahir Tekcan, gebelere, hamileliğin 16. haftasından sonra mutlaka demir takviyesi yapılması gerektiğini vurguluyor.

Kansızlığın sebebi demir eksikliği

Gebelerde demir eksikliğine bağlı olarak ve kaybedilen kanın yerine konmamasından dolayı demir eksikliği anemisi sık görülüyor. Gebelikte hem bebeğin doğum sonrası kullanacağı demirin depolanması, hem de gebenin artan kan hacmi nedeniyle, normal bir insandan çok daha fazla demir ihtiyacı oluşur. Ayrıca B12 vitamini eksikliği, kronik hastalıklar ve genetik yapı gibi durumlar da kansızlığa sebep olur. Kansızlık gebelerde genellikle halsizlik, yorgunluk, kalp atım sayımında artma, uyku, çabuk yorulma ve konsantrasyon güçlüğüne neden oluyor.

Gebelikte demir içeren gıdalar tüketilmeli

Gebelikte kansızlığın hem anne hem de bebek üzerinde olumsuz etkileri vardır. Kansızlık gebelerde doğum sonrası kanamaların artmasına sebep oluyor ve rahmin toplanmasını güçleştiriyor. Bebek üzerinde erken doğuma, anne karnında gelişme geriliğine ve bebekte ani ölümlere sebep oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü gebenin kansızlığı olsun ya da olmasın 16. haftadan sonra günlük demir takviyesi yapılmasını öneriyor. Demir takviyesi gebede bazı yan etkilere sebep olsa da, bebek büyüme evresine geçtiği için annenin karnındaki demiri alıyor ve anneyi de bebeğin gelişimini de etkiliyor.

Demirden zengin gıdalar ;

• Yumurta

• Kırmızı et

• Ceviz, fındık, badem

• Kırmızı kuru üzüm

• Keçi boynuzu

• Pekmez

• Koyu yeşil yapraklı sebzeler

C vitamini demir emilimini arttırır. Bu yüzden demirden zengin gıdaların tüketimi sırasında portakal, maydanoz, limon tüketilmesi gerekiyor.

Çalışan anneler bunları unutmayın

• Demir ve protein oranı yüksek olan yemekler tercih edin.

• Kısa ve sık aralar verin.

• Aktivitelerinizi azaltın.

• Rutine bağlayın ve fitness’a gidin.

• Erken yatın.