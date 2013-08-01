Gebelikte hormonlu gıdaya dikkat

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarkan Soygür, anne adayları için dengeli beslenme kadar hormonlu ve yapay gıdalardan uzak durmanın da çok önemli olduğunu belirterek, gebelik sürecindeki beslenme alışkanlığının bebeğin sağlığını doğrudan etkilediğini ifade etti.



Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, anne karnındayken çocuğun üretmesi geren erkeklik hormonu dengesindeki bozukluklarda, hormonlu olarak adlandırılan gıdaların sorumlu tutulduğuna dikkati çeken Soygür, "Erkeklik hormonundaki bozuklukların yol açtığı ve toplumda en sık karşılaşılan, doğuştan sünnetli gibi görünüm veren ve bundan dolayı halk arasında peygamber sünneti diye isimlendirilen, tıpta hipospadias olarak tanımlanan sorundur" diye konuştu.



Soygür, sorunun erkeklerde, işeme deliğinin cinsel organın uç kısmında değil; penis, torbalar veya daha alt bölgelerde bir yerlerde olması ile kendini gösterdiğini dile getirerek, çocuklarda sünnet derisinin genellikle penisin alt kısmında birleşmediğinden dışardan sünnetli gibi göründüğünü anlattı.



Hastalığın, çocugun henüz anne karnındayken, idrar yolunun gelişimindeki kusurdan kaynaklandığına işaret eden Soygür, "Yani bir gelişim kusurudur. Son yıllarda, anne adaylarının beslenmesinde hormonlu gıdaların yer almasının, erkek bebeklerde hormonal dengeyi bozarak ürolojik sorunlara yol açtığı düşünülmektedir" diye konuştu.



Çocukluk döneminde en sık görülen gelişim anomalisi sorununun, on yıl öncesine kadar görülme oranının 600 yenidoğandan bir şeklinde olduğunu ifade eden Soygür, bunun son yıllarda yarı yarıya arttığını söyledi. Soygür, "Son araştırmalar, bunun 300 kişide bire çıktığını gösteriyor.Yani her 300 yenidoğandan birinde peygamber sünneti ile karşılaşılıyor" ifadesini kullandı.