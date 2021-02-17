Gebelikte Şeker Yüklemesi Nasıl Yapılır? Hamilelikte Şeker Yüklemesi Neden Yapılır?

Gebelik döneminin sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde geçebilmesi için, gebelik diyabeti söz konusu olduğu vakit şeker yüklemesi ele alınır. Bu durum uzman doktorun teşhis ve teknikleri ile beraber tedavi yöntemleri üzerinden uygulanır. Birtakım sebeplerden dolayı aşamalı olarak uygulanan bir tedavi yöntemidir.



Gebelikte Şeker Yüklemesi Nasıl Yapılır?



Birçok kişi şeker yüklemesi nasıl yapılır sorusunu merak ediyor. Gebeliğin 24. ila 28. haftaları arasında şeker yüklemesi gerçekleştirilir. Bu doğrultuda, ‘50 gr. glukoz tarama testi’ uygulaması gerçekleşmektedir. Bu uygulama herhangi bir zaman dilimi içerisinde, aç ya da tok karnına uygulanabiliyor.



50 gram glikoz içeren su uygulaması gerçekleştikten sonra, 1 saatin ardından adayın kan şekerine bakılır. Aşamalı bir şekilde 3 saat boyunca devam edecek olan gebelikte şeker yüklemesi, gebelikte şekerin olup olmadığı noktasında bilgi verir. Tabii bu süreç içerisinde aşırı aktiviteden uzak durmak ve aşırı oranda yemek tüketmekten kaçınmak büyük bir öneme sahiptir.



Hamilelikte Şeker Yüklemesi Neden Yapılır?



Birtakım sebeplerden dolayı hamilelik döneminde yaşanacak gebelik diyabeti konusunda şeker yüklemesi yapılır. Aynı zamanda bu durum hamilelik diyabeti olarak da ifade edilmektedir.



Özellikle daha önce diyabet hastalığı yaşamayan ve gebelik döneminde şeker metabolizmasında bozukluk görülen kişiler için bu uygulama ele alınır. Yaygın bilinen adıyla gebelik diyabeti veya hamilelik diyabeti olarak bilinen bu uygulama, adayın şeker metabolizmasını test etme imkanı verir. Bu sayede çok daha sağlıklı ve düzenli şekilde, gebelik dönemini geçirme olanağı elde edilir.



Anne Adayı Şeker Hastalığı Yaşadığında Bebekte Meydana Gelebilecek Olası Riskler



Özellikle anne adayı gebelik diyabeti veya hamilelik diyabeti olarak bilinen bu sorunu yaşadı vakit, bebekte olası birtakım risk faktörleri ortaya çıkmaktadır.



- Doğum esnasında akciğerlerin fazla gelişmemesi nedeniyle bebek solunum sıkıntısı yaşayabilir.

- Bebek gereğinden daha iri olabilir.

- Bebek gereğinden daha küçük olabilir.

- Doğumdan sonra bebekte hipoglisemi meydana gelebilir.

- İleriki dönemlerde kalp hastalığı sorunları oluşabilir.

- Böbrek anomalileri meydana gelebilir.

- Kulak anomalileri yaşanabilir.

- Sindirim sisteminde birtakım anomaliler yaşanabilir.



Buna benzer risk faktörleri gebelik döneminde yaşanabilecek şeker hastalığı noktasında ortaya çıkabilmektedir. O yüzden bu tür durumlara karşı gebelik döneminde mutlaka düzenli olarak kontrol büyük öneme sahiptir.