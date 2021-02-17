Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Gebelikte Şeker Yüklemesi Nasıl Yapılır? Hamilelikte Şeker Yüklemesi Neden Yapılır?
17.02.2021 - 23:15 |

Gebelikte Şeker Yüklemesi Nasıl Yapılır? Hamilelikte Şeker Yüklemesi Neden Yapılır?

Belli başlı nedenlerden dolayı bazı zamanlar gebelik diyabeti yaşanabiliyor. Aynı zamanda hamilelik diyabeti olarak da bilinen bu durum için, gebelikte şeker yüklemesi ön plana çıkar. Peki gebelikte şeker yüklemesi nasıl yapılır? Hamilelikte şeker yüklemesi neden yapılır? İşte bu konuda merak edilenler.

Gebelikte Şeker Yüklemesi Nasıl Yapılır? Hamilelikte Şeker Yüklemesi Neden Yapılır?
ABONE OL

Gebelik döneminin sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde geçebilmesi için, gebelik diyabeti söz konusu olduğu vakit şeker yüklemesi ele alınır. Bu durum uzman doktorun teşhis ve teknikleri ile beraber tedavi yöntemleri üzerinden uygulanır. Birtakım sebeplerden dolayı aşamalı olarak uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Gebelikte Şeker Yüklemesi Nasıl Yapılır?

Birçok kişi şeker yüklemesi nasıl yapılır sorusunu merak ediyor. Gebeliğin 24. ila 28. haftaları arasında şeker yüklemesi gerçekleştirilir. Bu doğrultuda, ‘50 gr. glukoz tarama testi’ uygulaması gerçekleşmektedir. Bu uygulama herhangi bir zaman dilimi içerisinde, aç ya da tok karnına uygulanabiliyor.

50 gram glikoz içeren su uygulaması gerçekleştikten sonra, 1 saatin ardından adayın kan şekerine bakılır. Aşamalı bir şekilde 3 saat boyunca devam edecek olan gebelikte şeker yüklemesi, gebelikte şekerin olup olmadığı noktasında bilgi verir. Tabii bu süreç içerisinde aşırı aktiviteden uzak durmak ve aşırı oranda yemek tüketmekten kaçınmak büyük bir öneme sahiptir.

Hamilelikte Şeker Yüklemesi Neden Yapılır?

Birtakım sebeplerden dolayı hamilelik döneminde yaşanacak gebelik diyabeti konusunda şeker yüklemesi yapılır. Aynı zamanda bu durum hamilelik diyabeti olarak da ifade edilmektedir.

Özellikle daha önce diyabet hastalığı yaşamayan ve gebelik döneminde şeker metabolizmasında bozukluk görülen kişiler için bu uygulama ele alınır. Yaygın bilinen adıyla gebelik diyabeti veya hamilelik diyabeti olarak bilinen bu uygulama, adayın şeker metabolizmasını test etme imkanı verir. Bu sayede çok daha sağlıklı ve düzenli şekilde, gebelik dönemini geçirme olanağı elde edilir.

Anne Adayı Şeker Hastalığı Yaşadığında Bebekte Meydana Gelebilecek Olası Riskler

Özellikle anne adayı gebelik diyabeti veya hamilelik diyabeti olarak bilinen bu sorunu yaşadı vakit, bebekte olası birtakım risk faktörleri ortaya çıkmaktadır.

- Doğum esnasında akciğerlerin fazla gelişmemesi nedeniyle bebek solunum sıkıntısı yaşayabilir.
- Bebek gereğinden daha iri olabilir.
- Bebek gereğinden daha küçük olabilir.
- Doğumdan sonra bebekte hipoglisemi meydana gelebilir.
- İleriki dönemlerde kalp hastalığı sorunları oluşabilir.
- Böbrek anomalileri meydana gelebilir.
- Kulak anomalileri yaşanabilir.
- Sindirim sisteminde birtakım anomaliler yaşanabilir.

Buna benzer risk faktörleri gebelik döneminde yaşanabilecek şeker hastalığı noktasında ortaya çıkabilmektedir. O yüzden bu tür durumlara karşı gebelik döneminde mutlaka düzenli olarak kontrol büyük öneme sahiptir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Alışveriş yapmak için uygun zamanlar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda destek alacağınız bir gündesiniz. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. Kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Akşama doğru gündeminiz hareketlenebilir. Huzursuzluk yaratan durumlara dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Bugün dostlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde çatışmalar olabilir. Olgunluk gerektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda kendinizi daha fazla ifade etmek için çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı sıkıntılı zamanlar yaşayabilirsiniz. Kayıplar meydana gelebilir. Kabullenme içinde olabilirsiniz. Kendi iç dünyanızla ilgili konular daha fazla gündeminize gelebilir. İlişkilerinizde dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde tartışmalar olabilir. Risk almak için acele etmemenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili yeni planlar yapabilirsiniz. Sabah saatlerinde sevdiklerinizle plan yapmak size iyi gelecektir. Gün içinde alışveriş yapacağınız zamanlar var. Keyif aldığınız konulara zaman ayırabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha fazla tamamlanma içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde huzursuzluk meydana gelebilir, dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündemde olan konularda daha fazla farkındalık içinde olabilirsiniz. Kopmalar olabilir. Bazı işlerinizi tamamlamanız için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Üstlerinizle iletişimizi sıkı tutmanız gereken bir gündesiniz. Göz önünde olmaktan keyif alacaksınız. İlerleyen zamanlarda daha kolay risk alabilirsiniz. Acele hareket etmekten kaçının.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz yoğun olabilir. Dikkat çekici bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde farkındalık içinde olabilirsiniz. Tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Kendinizle ilgili kararlar almanız gereken durumlar oluşabilir.  Uluslararası konularla ilgilenebilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte keyif aldığınız uğraşlar içinde olacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ortaklı konular keyfinizi kaçırabilir. Endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Dostlarınızdan alacağınız yardımlar durumunuzu etkileyebilir. Sabah saatlerinde bankalarla ilgili işlerinizi bitirmeniz sizin için daha iyi olacaktır. İlerleyen zamanlarda riskler artabilir. Acele karar vermemeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sizi olgunlaştırıcı koşullar oluşabilir. Bazı konuları daha net görebilmeniz söz konusu. Risk alacağınız durumlar olabilir. Akşam saatlerinde kararlar almanız gerekebilir. Hareketli zamanlar geçirebilirsiniz, dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gereken durumlar olabilir. Çalışma hayatınızdaki sorumlulukları belli bir dengeye oturtmanız gereken bir gündesiniz. Sonuçlanması gereken durumlar için çaba sarf edebilirsiniz. Gün içinde sevdiklerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılığınız kullanacağınız işlerle ilgilenebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Zevk aldığınız işlerinize daha fazla yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirmek size iyi gelecektir. Akşam saatlerinde duygularınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Geçmişte kalan konular tekrar gündeme gelebilir. Dostlarınızla zaman geçirmek ve sanatsal konulara zaman ayırmak size iyi gelecektir. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. İlerleyen saatlerde huzursuzluklar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevre ilişkilerinizden gelen yoğunluk sizi zorlayabilir. Hobilerinizle ilgilenmek sizi keyiflendirebilir. Zevk aldığınız durumlarda daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde tartışmalar olabilir. Duygularınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Huzursuzluk yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıNeden rinoplasti yapılmalıdır?
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinEpilepsi nöbeti karşısında ne yapmalı, ne yapmamalıyız?
Betül Yergök
Betül YergökGüçlü iletişimin 8 kuralı
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviÇin astrolojisi ve ''Öküz'' yılı
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşNefis bir kahvaltıya ne dersiniz?
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDiş çürümesini önlemenin basit yolları
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralMakyajda son trend: “No makeup makeup” tekniği
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinDüzenli seksin faydaları
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıBurun estetiği sonrası şişlikler ne zaman iner?
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

18 Şubat 2021 Perşembe burç yorumu - Günlük burç yorumları

18 Şubat 2021 Perşembe burç yorumu - Günlük burç yorumları

Uyku Hastalığı (Hipersomnia) Nedir? Uyku Hastalığının Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Uyku Hastalığı (Hipersomnia) Nedir? Uyku Hastalığının Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Gebelikte Şeker Yüklemesi Nasıl Yapılır? Hamilelikte Şeker Yüklemesi Neden Yapılır?

Gebelikte Şeker Yüklemesi Nasıl Yapılır? Hamilelikte Şeker Yüklemesi Neden Yapılır?

Öksürük Neden Olur? Öksürük Nedenleri Nelerdir, Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Öksürük Neden Olur? Öksürük Nedenleri Nelerdir, Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet