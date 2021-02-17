Geçmeyen İshal Neden Olur? Uzun Süren İshal Nedenleri Nelerdir, Neyin Belirtisi Olabilir?

Geçmeyen ishal, ciddi hastalıkların habercisi olarak görülebilir.



Geçmeyen İshal Neden Olur?



İnsanlar bazı zamanlarda ishal sağlık sorunuyla karşılaşabilir. Bu durumun ne kadar sürdüğü hasta tarafından takip edilmesi gerekiyor. Bazı nedenlerden dolayı her insan ishal durumuyla karşı karşıya kalabilir. Fakat uzun sürmesi ve geçmeyen ishal, ciddi bir sağlık probleminin belirtisi olabiliyor. İshalin uzun sürmesi kişileri rahatsız ederek, yaşam kalitelerini düşürüyor. Mutlaka bir sağlık kuruluşlarından yardım alınarak, gerekli testlerin yapılması gerekir.



Uzun süren ve geçmeyen ishallere kronik ismi veriliyor. Kronik ishal 4-6 hafta arası süren durumlardır. Hastaların farklı tedavi yöntemleri tercih etmesi, durumu daha fazla kötüye götürebilir. Uzman doktora başvurarak, muayene işlemlerinin yapılması çok önemli bir konudur. Geçmeyen ishalin oluşması için birçok hastalık durumu olabilir. Yaşanan bu sağlık probleminin üç çeşidi bulunuyor. Bu çeşitler şu şekildedir;

● Zehirli İshal

● Su gibi ishal

● Köpüklü ishal



Geçmeyen ishal yorumları yapılırken şikayetlerin detayları çok önemlidir. Yaşanan ishalin, ön izlemesi yapılarak takip edilmelidir. Muayene işlemleri sırasında, detaylı olarak uzman hekimlere anlatılmalıdır. Sağlık sorunun olup olmadığını daha hızlı anlamak için bu ishal çeşitlerini tespit etmek önemli bir konudur.



Uzun Süren İshal Nedenleri Nelerdir? Neyin Belirtisi Olabilir?



Uzun süre ishal olan kişilerde bazı belirtiler görülür. İshal olan kişilerde görülen en çok şikayetler şu şekildedir;

● Susuzluk

● Halsizlik

● Karın ağrısı

● Baş ağrısı



Bu belirtiler ishal olan kişilerde sıkça rastlanan durumlardır. Bu durumlar sıkça yaşandığında, kişinin ishal olması kaçınılmaz olabiliyor. Yetişkinlerde görülen ishal durumları, bazı zamanlarda beslenmeye alakalı olabiliyor. Yanlış beslenme veya bazı besinleri çok tüketme durumlarında ishal ortaya çıkabiliyor. İshal durumunun yaşandığı zamanlarda, dengeli beslenmek önemli bir konudur. Yetişkinlerde oluşan ishal durumları, şu nedenlerden dolayı oluşabilir;

● Gıda zehirlenmesinden dolayı

● Gıda alerjisi

● Mide gripleri

● Bağırsak sendromları

● Bağırsak enfeksiyonu sonrası

● Laktoz intoleransı ve ishal



Bu durumlardan dolayı ishal oluşabiliyor. Kişiler bu durumları göz önüne alarak, durumunu takip etmelidir. Sağlık kuruluşlarına başvurarak, gerekli testlerinin yapılması gerekiyor. Test sonuçlarına göre değerlendirilerek, tedavi sürecinin en hızlı şekilde başlatılması önemlidir. İshalin süresi yakından takip edilerek, değerlendirilmelidir.