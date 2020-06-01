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01.06.2020 - 16:28 |

Genç ve canlı görünen cildin iksiri: Sinoz Balık Kolajen

Kadınların en büyük arzusu canlı ve sıkı bir cilt görünümüne kavuşmak, Sinoz Balık Kolajen ile mümkün oluyor. Yeni nesil içilebilir kolajen içeriğindeki Hyalüronik Asit, C vitamini, E vitamini ve Biotin ile cildin zamana meydan okuyan görünümüne destek sağlıyor.

Genç ve canlı görünen cildin iksiri: Sinoz Balık Kolajen
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İnsan vücudundaki en önemli proteinlerden kolajen; zamanla yaş alma, sigara kullanımı, düzensiz beslenme ve C vitamini eksikliği gibi sebeplerle azalabiliyor. Böyle zamanlar cilt doğrudan kolajenin kendisine ihtiyaç duyabiliyor. Balık kökenli kolajen ile üretilen Sinoz Balık Kolajeni içeriğindeki hyalüronik asit, C vitamini, E vitamini ve biotin ile cildin ihtiyacı olan kolajeni limonun ferahlatıcı tadıyla takviye ediyor.

Sinoz Balık Kolajen'in formülü

İçeriğinde hyalüronik asit, C vitamini, E vitamini ve biotin içeren Sinoz Balık Kolajen ile zamana meydan okumak mümkün. Ürün ayrıca limon aromasıyla keyifli bir içim vaad ediyor. Sinoz Balık Kolajen, 14 günlük kürü günde 40 ml'lik shotlar halinde sunarak cildin canlı, aydınlık ve pürüzsüz görünümüne yardımcı oluyor. 

Balık kolajeni özellikle sığır kolajeninden farklı olarak cilde doğrudan ihtiyacı olan etkili protein bakımını takviye ediyor. Ciltteki yapılanmanın desteklenmesinde içilebilir balık kolajen içeriğindeki aktif vitaminlerle önem taşıyor.

Günde 1 doz (40 ml) Sinoz Balık Kolajeni kullanımı;
-Cildin daha sıkı, daha canlı ve zamana meydan okuyan görünümüne,
-Saçların kökten uca beslenmesinde etkili bakımın gerçekleştirilmesine,
-Tırnak, saç ve dişlerin güçlenmesine,
-Cildin içten dışa sıkılaşarak pürüzsüzleşmesine, bacaklarda oluşan portakal kabuğu görünümünden sıyrılmasına yardımcı olur.

Nasıl Kullanılır?
Kolajen, C vitamini, E vitamini ve hyalüronik asit içerir. İlaç değildir. 14 gün boyunca günde 1 doz (shot) içilir. Tek doz (shot) 40ml.dir. 14 günlük set kullanımı yaşa ve ihtiyaca göre değişkenlik gösterir.

Çocukların ulaşamayacağı ortamda saklayınız.

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