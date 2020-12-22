Genetik test sporcunun tüm yatkınlıklarını belirliyor!

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Prof. Dr. Korkut Ulucan, Galatasaray oyuncusu Taylan Antalyalı’nın geçtiğimiz günlerde yaptırdığı “genetik test” ve genetik testlerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önemli olan test sonuçlarına göre yol alınması

Genç futbolcu Taylan Antalyalı’nın “genetik test” sürecini de yöneten spor genetiği uzmanı Prof. Dr. Korkut Ulucan, bu testlerin sonucunda ortaya çıkan verilere göre bir yol çizilmesinin önemine işaret etti. Prof. Dr. Korkut Ulucan, “Yıllardır bu tip testleri bizler sporcularımıza uyguluyoruz ve çok olumlu dönüşlerini de aldık. Bu konu da bireysel spor dallarında yarışan ve ülkemizi başarı ile temsil edip, altın madalyalar alan sporcularımız da var. Önemli olan bu testlerin yapıldıktan sonra uzman antrenörler tarafından sporculara uygulanabilmesi yani test tek başına yeterli değil” dedi.

Sporcunun yatkınlıkları tespit ediliyor

Bu test çıktılarının sporcunun yatkın olduğu özelliklerin belirlenmesinde çok önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Korkut Ulucan, “Bu konu gerçekten çok farklı yerlere çekilebiliyor. Bu tip testler ile bizler sadece antrenman ile ilgili bilgileri sporculara tavsiye edebiliyoruz. Ne tip egzersize yatkınlar, darbeye bağlı olmayan sakatlıklara yatkınlıkları, sporcuların mental motivasyonu ve beslenme programları ile ilgili bilgiler bu tip testler ile belirlenebiliyor” diye konuştu.

Genetik yapısına uygun hareket ederse uzun yıllar başarılı olur

Son günlerde gündemde olan ve başarılı sporcu Taylan Antalyalı ile yapılan testlere ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Korkut Ulucan, “Kendisi çok akıllı, çalışkan ve efendi genç bir sporcu, önünde yılları var. Kendisine böyle bir yatırım yapması bu işe verdiği önemi gösteriyor. Kendisi ile güzel bir test süreci geçirdik ve çıktılarını kendisi ile paylaştık. İnşallah genetik yapısına uygun olarak hayatını düzenler, beslenme programına, uykusuna ve yapması gerekenlere dikkat ederse uzun yıllar göğsümüzü kabartır” diyerek testlerin ancak çıktılarının uygulanması ile beklenilen sonuçlara ulaşılabileceğinin altını çizdi.