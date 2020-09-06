Geven Otunun Faydaları Nelerdir? Geven Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Geven otu ağırlıklı olarak Moğolistan ve Çin’in kuzeyinde yetişen bir bitkidir. Bezelyeye benzeyen bir çiçeği olan bu bitki, baklagiller üyesi olarak kabul edilmektedir. Ancak bu bitki, yetiştiği bölgeye göre bazı yapısal farklılar taşımaktadır.



Geven Otunun Faydaları



Geven otunun antik çağlardan beri bir nevi güçlendirici olarak kullanıldığı biliniyor. Yani bağışıklık sistemi üzerinde pozitif yönde bir işlev görüyor. Geven otunun içeriğinde bulunan; kolin, asparagin ve gliserizin sayesinde virüs ve bakteri gibi mikroorganizmalar insan vücudundan uzaklaştırılabiliyor.



Geven otu, ne için kullanıldığına bağlı olarak çok sayıda problem üzerinde oldukça etkili sonuçlara ulaşmaktadır. Bu bitkinin en yaygın kullanım sebebi ise hastalıklara karşı önceden direnç kazanabilmektir.



Geven Otunun Kullanım Alanları



Geven otu pek çok kullanım alanına sahiptir. Bu bitkinin başlıca kullanım alanlarını ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

- Kalp ve damar rahatsızlıkları: Geven otu, kan dolaşımını hızlandırıcı bir etkiye sahiptir ve kalbin çalışmasını destekleyerek, kanın daha kolay pompalanmasına destek verir.

- İdrar söktürücü olarak kullanılabilir. Burada protein birikimine engel olduğu için de olası prostat riskini düşürür.

- Hormonal rahatsızlıklar: Bu bitkinin kullanımı sayesinde vücuttaki hormonal denge bir düzene sokulur. Bunun yanı sıra kan şekeri de düzenlenir. Bağışıklık sistemini düzenler. Bu sayede özellikle kış aylarında yakalanma riski yüksek olan grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı korunma sağlanır.

- Bağışıklık sistemi desteklendiği için de gün içerisinde hissedilen halsizlik seviyesi minimum düzeye indirilir.



Geven otu, neredeyse akla gelebilecek her alanda etki göstermektedir. Bu bağlamda geven otunun düzenli kullanılması halinde cildi daha esnek bir yapıya döndürdüğü ve doğurganlığı da artırdığı bilinmektedir. Geven otu cildin daha esnek bir yapıya bürünmesini sağlar. Dolayısı ile de özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan kırışıklıklar daha az görünür hale gelir. Kişi de yaşından daha genç ve sağlıklı bir cilt görünümüne kavuşur.



Geven Otu Hakkında Bilinmesi Gerekenler



Uzun yıllardır hastalıklara karşı kullanılan geven otu, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir. Bu reaksiyonların büyük çoğunluğu ise ağır atlatılan bir grip ile aynı belirtileri göstermektedir. Bu sebeple geven otunu ilk kez kullananların bu konuya dikkat etmesi gerekmektedir.



Geven otu ağız yolu ile vücuda alınan bir bitkidir. Buna göre, tıbbi anlamda geven otundan yararlanmak isteyenlere bu bitkinin yapraklarını kaynatarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Ancak herhangi bir kullanım öncesinde alanında uzman bir kimseye başvurmakta fayda vardır.



Geven otu ile yapılan bazı deneyler, bu bitkinin idrar kanserini düşürücü bir etkide olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, geven otu idrar söktürücü ve prostata karşı bir savunucu olmasının yanı sıra idrar kanserine karşı da oldukça etkili bir yöntemdir. Doğal bir çözüm önerisi olduğu ve içerisinde herhangi bir kimyasal taşımaması ile de insanlar tarafından uzunca bir dönemdir kullanılmaktadır.