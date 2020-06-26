Gıda bağımlılığının üstesinden nasıl gelirsiniz?

Gıda bağımlılığı nedir?



Gıda bağımlılığı abur cubur bağımlılığı ve uyuşturucu bağımlılığı ile karşılaştırılabilir. Nispeten yeni ve tartışmalı bir terimdir. Ancak yaygınlığına ilişkin yüksek kalitede istatistikler bulunmamaktadır.



Gıda bağımlılığı yeme bozukluğu, bulimia, kompulsif aşırı yeme ve diğer beslenme ve yeme bozuklukları gibi hastalıklara benzer.



Gıda bağımlılığı beynin uyuşturucu bağımlılığının da etkilerini gösterdiği bir alanda kendine hayat bulur. Ayrıca, aynı nörotransmitterler ve semptomlar söz konusudur.



İşlenmiş abur cuburlar beynin ödül merkezleri üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Bu etkilere dopamin gibi beyin nörotransmitterleri neden olur.



Bu soruna en çok neden olan yiyecekler arasında şeker, gazlı içecekler ve yüksek yağlı kızarmış yiyecekler gibi tipik abur cuburlar bulunur.



Gıda bağımlılığının, irade eksikliğinden değil, beynin biyokimyasını etkileyen bir dopamin sinyalinden kaynaklandığına inanılmaktadır.



Gıda bağımlılığı ile ilişkili semptomlar ve düşünce süreçleri uyuşturucu bağımlılığı ile benzerdir. Gıda bağımlılığı fiziksel zarara neden olabilir ve obezite ve tip 2 diyabet gibi kronik sağlık problemlerine yol açabilir.



Gıda bağımlılığının üstesinden gelmenin ilk adımları



Mutfakta, torpido gözünde, çantada veya cüzdanınızda yeme bozukluğunuzu size hatırlatacak bir liste bulundurun. Bu listeye yemeniz ve yememeniz gereken yiyecekleri yazın.



Sizi bu yiyecekleri tüketmeye iten motivasyonların farkına varmak onların üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Örneğin; moraliniz bozuk olduğunda çikolata yemeden duramıyorsanız; bu konuda bir farkındalık oluşturup, kendinizi daha sağlıklı yiyecekler ile meşgul edebilirsiniz.

Bağımlılığı olan çoğu insan profesyonel bir yardım almadan tedavisine devam edemez. Bu neden ile bir psikiyatrist ya da psikologa danışmanız ve bir diyetisyen ile beraber yol almanız gerekebilir.