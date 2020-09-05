Gizem İsminin Anlamı Nedir? Gizem Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Gizem, Türkçe kökenli ve Ülkemizde kız çocuklarına yaygın olarak verilen bir isimdir. Hoş telaffuzu ve karakteristik özellikler taşıması nedeni ile gönül rahatlığı ile çocuğunuza Gizem ismini verebilirsiniz.



Gizem Ne Demek?



Gizem, sır, aklın erişemediği ve çözülemeyen şey anlamlarına gelir. Gizem ismi ülkemizde 62000 kişiye verilmiş bir isim olarak rekor kırıyor. Türkçe TDK sözlüğüne göre Gizem’in kelime anlamı ise, sır demektir. Aynı zamanda felsefi olarak olağanüstü güç, inanç ve doğruları niteler. Gizem, aynı zamanda gizemli, kudretli ve bilinmeyen anlamı taşır. Bu nedenle kız çocuklarının naifliğine ve doğasına uygun görülen isimler arasında yer alır.



Gizem Kur’an’da Geçiyor mu?



Gizem ismi, Kur’an’da geçmiyor. Fakat bir ismin Kur’an’da geçip geçmemesi o ismi iyi ya da kötü yapmıyor. Aynı zamanda kız çocuklarına Gizem isminin verilmesi caiz görülüyor. Bu nedenle gönül rahatlığı ile kız çocuklarına Gizem ismini verebilirsiniz. Gizem ismi, ülkemizde kız çocuklarına en yaygın verilen isimler arasında yer alır. Gerek Moda’sının geçmemesi gerek tüm zamanlara uyan bir anlam ifade etmesi sebebi ile uzun yıllardan bu yana Gizem ismi, kız çocuklarına veriliyor.



Gizem, gizemli, insan aklı ile anlaşılamayan ve sır anlamına gelir. Kuşağa hoş gelen telaffuzu güzel ve modası hiçbir zaman geçmeyen isimler arasında yer alan bu isim geçmişten günümüze kız çocuklarına en çok verilen isimler arasında yer alır. Gizem ismi, her zaman gizemli, keşfedilmesi gereken anlamlarına geldiği için kız çocuklarına en çok verilmesi tercih edilen isimler arasında yer alır.