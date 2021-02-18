Glukozamin Nedir, Hangi Besinlerde Bulunur? Glukozamin Takviyesi Kilo Aldırır Mı?

Glukozamin, iskelet sisteminde var olan ve vücutta çok önemli görevleri olan etken bir maddedir. Vücutta glukozamin eksikliği olduğu zaman en küçük harekette bile şiddetli ağrılar ortaya çıkabilir ve günlük hayatı olumsuz etkileyebilir. Bu bileşen, özellikle de kemik ve eklem hastalıklarının korunması ve tedavisi için kullanılır ve orta yaş üstü kişilere tavsiye edilir.

Glukozamin Hangi Besinlerde Bulunur?

Glukozamin, genellikle laboratuvar ortamında, yengeç, karides ve ıstakoz gibi kabuklu deniz canlılarının kabukları kullanılarak üretilir. Glukozamin, mantar, mısır, buğday, soya, kelle paça çorbası ve buğdayda da bulunur. Fakat besinlerden alınan Glukozamin miktarı yeterli olmadığı zaman Glukozamin takviyesi de alınabilir.

Glukozamin Takviyesi Kilo Aldırır mı?

Glukozamin takviyesinin vücutta direkt olarak kilo aldırdığına yönelik herhangi bir araştırma yoktur. Herkeste görülmese de glukozamin, bazı kişilerde vücudun su toplamasına ve daha fazla su toplamasına neden olabiliyor. Bu nedenle glukozamin sulfat kullanan kişilerin karın bölgesinde şişlik meydana gelebilir.

Glukozaminin Faydaları Nelerdir?

Diş ağrısını giderir.

Eklem ağrılarının geçmesine yardımcı olur ve kemik ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur.

Glukozamin, eklem ağrılarının oluşumunu engeller. Kıkırdak dokusunu yeniler ve bu dokunun yeniden üretilmesine yardımcı olur. Eklemleri korur ve kuvvetlendirir. Vücutta belirli bir oranda glokozamin üretilse de bazen glokozamin takviyesi alınması gerekir.

Piyasada iki çeşit glukozamin ürünü bulunuyor. Bunlar ise, Glukozamin sülfat ve eklem iltihaplarını geçirmeye yardımcı olandır.

Glukozamin maddesi, eklem iltihaplarının tedavisinde de sıkça kullanılır. Glukozamin, eklem iltihabı nedeni ile ortaya çıkan şiddetli ağrıların önüne geçer.

Glukozamin, özellikle de kas ve iskelet yapısı, kıkırdak sistemi ile ilgili problem yaşayan kişilerin sorunlarını gidermeye yardımcı olur.

Kaza gibi durumlar nedeni ile kıkırdak dokusunun zedelenmesi sonucunda kıkırdak dokusunda zedelenme meydana gelmesi durumunda da Glukozamin takviyesi önerilebilir.

İdrar torbası, mide ve bağırsaklardaki tahrişi gidermeye yardımcı olur.

Glukozamin Hapını Kimler Kullanabilir?

Glukozamin hapını romatizma ve eklem ağrıları yaşayan kişiler kullanabilir. Aynı zamanda hiçbir sağlık sorunu olmamasına rağmen kas ve iskelet yapısını korumak isteyen kişiler de Glukozamin hapını kullanabilirler. Yurt dışında pek çok sporcu, eklem ağrılarını hafifletmek için Glukozamin hapını kullanıyor.