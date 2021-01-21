Göbek fıtığı nedir, neden olur? Göbek fıtığı ameliyatı nasıl yapılır, ne kadar sürer?

Yeni doğan bebeklerin yüzde 20'si göbek fıtığı ile doğar. Ama göbek fıtığı, sadece bebeklerde görülen bir sağlık sorunu değildir. Çeşitli nedenlerden dolayı yetişkinlik döneminde de göbek fıtığı ortaya çıkabilir.



Göbek Fıtığı Neden Olur?



Göbek fıtığı, yağ ve bağırsak dokularının göbek deliği bölgesinin yakınındaki bir bölgeden geçmesi ve dışarı doğru çıkması ile göbek fıtığı meydana çıkar. Göbek fıtığına neden olan yağ ve bağırsak dokularının anne karnındaki dönemde anne ve bebeği birbirine bağlayan göbek kordonu, karın boşluğu içindeki küçük açıklıktan geçtiği yere doğru uzar. Bebeklerde görülen göbek fıtığı, genellikle zararsızdır.



Göbek Fıtığı Ameliyatı Nasıl Yapılır?



Göbek fıtığı ameliyatında yama yöntemi kullanılarak hastanın kısa bir süre içinde eski sağlığına kavuşması amaçlanır. Fıtık ameliyatı yapılan hastalarda kısa süre içinde iyileşme görülür. Bazı küçük fıtıklar için ise, yama tedavisi uygulanmayabilir. Yama yöntemi ile yapılan göbek fıtığı ameliyatları, tekrarlama konusunda büyük oranda koruma sağlar. Ameliyat sonrası, hastanın ağır kaldırmamaya özen göstermesi gerekir. Aynı zamanda hastanın ameliyattan sonra 2 gün bol su içmesi çok önemlidir.



Göbek Fıtığı Ne Kadar Sürer?



Bebeklerde görülen göbek fıtığı genellikle zararsızdır ve kendiliğinden geçer. İlk iki yıl içinde hiçbir cerrahi operasyona gerek kalmadan göbek fıtığı kendiliğinden geçer. Çok nadir olarak beşinci yıla kadar kapanma süresi uzayabilir. Beşinci yaşa kadar halen kapanmayan göbek fıtığı ise cerrahi müdahale gerektirebilir. Yetişkinlerde görülen göbek fıtığı ise, genellikle cerrahi müdahale gerektirir.



Göbek Fıtığının Belirtileri Nelerdir?



Göbek fıtığının en büyük belirtisi, karın şişliğidir. Karın şişliğinin yanı sıra göbek deliğinin şeklinde bozulma meydana gelmesi de göbek fıtığının en dikkat çeken belirtileri arasında yer alır. Zaman zaman göbek fıtığı ağrı yapabilir ve kendini hissettirebilir. Ağrı, fıtık sıkıştığında oluşur. Aynı zamanda öksürme ve ıkınma gibi belirtiler de fıtık sıkıştığında ortaya çıkar. Göbek fıtığı oluşumunda fazla kilo, karında su birikimi yaşanması ve hamilelik gibi nedenlerden dolayı oluşabilir.



Göbek Fıtığı Nasıl Oluşur?



Göbek fıtığı, göbek deliğinin içinde ya da dış kısmında meydana gelen belirgin bir şişlik şeklinde ortaya çıkar. Bu şişlik, bazen bir nohut tanesi kadar bazen de portakal kadar olabilir. Göbek fıtıkları, genellikle hamilelik döneminde de oluşabilir. Aynı zamanda hamilelik sonrasında da göbek fıtığı oluşabilir. Bazı gebeliklerde ise, göbek fıtığının doğumdan sonra kaybolduğu gözlemlenmiştir. Fıtık, kendine rahatlıkla karın içinde yerleşebilecek bir alan bulabilir. Bu durumda ise karında da şişlik oluşmayabilir.



Göbek Fıtığı Nedenleri Nedir?



Göbek fıtığının bebeklerde görülme olasılığını arttıran bazı risk faktörleri vardır. Prematüre ve düşük doğum ağırlığı ile gerçekleşen doğum, karın kasları ile göbek açıklığının tam olarak kazanmadığı durumlarda ortaya çıkar. Yetişkinlerde göbek fıtığı oluşumunun en önemli sebebi, karın kaslarının zayıf olduğu bölgeye çok baskı uygulanmasıdır. Bu baskıyı arttıran etkenler arasında ise, fazla kilolu olmak, önceden bir karın cerrahisi geçirmiş olmak, çoğul ya da sık gebelik, karın boşluğunda aşırı sıvı birikimi, kronik kabızlık ve hızlı kilo alıp verme gibi nedenler sayılabilir.