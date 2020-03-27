Göğüs Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Göğüs Ağrıları İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Orta yaş ve sonrasında daha sık görülmeye başlanan göğüs ağrısı, son dönemlerde toplum içerisinde artış göstermiştir. Genellikle sigara, alkol, stres ve yorgunluk kaynaklı olan bu rahatsızlık, kalple ilişkili olduğu durumlarda, önemli ölçüde tehlikeli olabilir. Özellikle göğsün orta kısmında meydana gelen ağrılar, kalp krizi tehlikesinin habercisi olabilir. Bunun için dikkat etmek oldukça önemlidir.



Göğüs Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?



Sağ veya sol göğüste meydana gelen ağrılarda, Göğüs Hastalıkları bölümüne gitmek gerekecektir. Yine sürekli yaşanan sıkışma ve nefes darlığı durumunda, bu uzman doktora gidilmelidir. Kişinin kalp rahatsızlığı bulunuyorsa, göğüs doktoru yerine Kalp Cerrahisine başvurması gerekecektir. Ayrıca Göğüs Hastalıkları uzmanına başvuran kişinin ağrıları kalple ilişkiliyse, bu kişi Kalp Cerrahisine yöneltilecektir.



Göğüs Ağrıları Nasıl Tedavi Edilir?



Göğüs ağrılarında tedavi, var olan hastalıkla ilişkilidir. Kişinin yaşadığı sorun kalple ilişkili değilse, ağrı genellikle çeşitli egzersizler ve bazı ilaçlar yoluyla tedavi edilebilir. Kalple ilişkisi olmayan göğüs ağrılarında tedavi yöntemleri daha farklı şekilde olabilir.



Uzman doktor, kişinin varsa kötü alışkanlıkları, bunları terk etmesini isteyebilir. Eğer ağrı kalple alakalıysa, kişi kalp doktoruna yöneltilecek ve burada yapılacak tetkiklerle tedavi işlemi başlatılacaktır. Kalp ile ilgili yaşanan rahatsızlığa göre tedavi yönteminin belirleneceği unutulmamalıdır.



Göğüs Ağrıları İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?



Göğüs ağrısının birden fazla nedeni olabilir. Toplumda artan göğüs ağrısı şikayetlerinin geneli, sigara, alkol ve solunum sorunlarıdır. Bazı göğüs ağrıları ise gün içerisinde veya ilerleyen dönemlerde yaşanacak kalp krizine işaret eder.



Bunu anlamanın birden fazla yolu bulunur. Kişi ilk olarak Göğüs hastalıkları bölümünde uzman doktora başvurmalı ve şikayetlerini harfiyen belirtmelidir. Göğüs ağrısı hafife alınmaması gereken ve yaşananların tamamının doktora iletilmesi icap eden bir rahatsızlıktır.



Göğüs Ağrısında Ne Yapılmalı?



Kişi bu alanda uzman değilse, hiçbir müdahalede bulunmamalıdır. Aynı şekilde kendi başına çeşitli tedavi yöntemlerine başvurmamalıdır. Bunun yerine alanında uzman olan doktora giderek, şikayetini belirtmeli ve buna göre tedavi yoluna uymalıdır.



Uzman doktor tarafından ilaç veya başka şekilde tedavi yöntemi tavsiye edilmişse, kişi buna göre hareket ederek, buna kesinlikle uymalıdır. Burada en önemli nokta uzman doktordan alınan görüştür.

Kişinin uzmanından alacağı tavsiyeler, herhangi bir yerden alacağı veya kendi başına uygulayacağı tedavi yöntemlerinden daha sağlıklıdır.