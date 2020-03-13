Bize her gün "Kadınlar Günü"

Evet zor günler geçiriyoruz. Evet zamanı geri döndürüp keşke aramızdan ayrılmasalardı diyebileceğimiz anlar çok oluyor. Evet çok can yandı ve arkalarından da yanmaya devam ediyor. Ama ana haber bültenlerini seyredip ahlanan ve sadece gün içerisinde kendine yaşamayı bile layık görmeyen bir zihniyete ihtiyacımız da hiç yok kusura bakmayın. Bizim çalışan ve aklı zehir gibi düşünen vatandaşlara ihtiyacımız var. Bizim zor zamanlardan ders alan ülkesine hangi işi yapıyorsa daha iyi yapmayı kıble edinmiş vatandaşlara ihtiyacı var. Lütfen kurban psikolojisinde olan ve var olan duruma sadece “ayyy dayanamıyorum” diyen kitle bir soğuk duş alın! Çünkü biz Atatürk’ün torunlarıyız! Durum ne olursa olsun yaşamaya utanıyorum diyemeyiz. Biz ancak geri kalanlar daha güzel yaşasın diye daha çok çalışmayı biliriz. Hadi güzel yürekli insan yavrusu bir de böyle bak...

Saç baş dağılsın nedir yani biz her türlü güzeliz de. De ki senin tek derdinin güzellik olmadığını anlasınlar.

Kadınların neler çektiğine bir göz atalım mı?

Kadın çekicidir;

Kendini naza çeker,

Altını gümüşü kendine çeker,

Alışverişte başı çeker,

Yüz çifti olsa da vitrindeki o ayakkabıya iç çeker…

Yapılanları sineye çeker,

Kâğıttan bigudi yapar fön çeker,

Gecenin bi yarısı canı tatlı çeker,

Hamarattır; mutfağa girdi mi ziyafet çeker,

Kibrit kutusu kadar peynirle açlık çeker,

1.5 iskenderin yanına diyet içecek çeker!

Anadır; doğum sancısı çeker,

50 yaşında bile olsa evladının kulağını çeker,

ATM’den parayı elini ekrana siper eder de çeker,

Eninde sonunda annesine çeker…

Sağlam laf sokar şimşekleri üzerine çeker,

Başa çorap örer kenarına tığla zincir çeker,

Kavga esnasında saç çeker,

Hoşuna gitmeyen durumlarda “Cık cık cık” çeker,

Cevaplardan çok soruya dikkat çeker,

Demir eksikliği, vitamin eksikliği en çok da ilgi eksikliği çeker,

Çoluk çocuğa karışınca çok şeyden elini eteğini çeker,

Evlada kızdığında bilgisayarın fişini çeker,

Eve geç gelen sıpayı sorguya çeker üstüne fırça çeker,

Şifacıdır; sırta bardak çeker,

Perdeleri sıkı sıkı çeker, yorganı da üstünüze çeker,

Bulaşığa girişirken kolları dirseğe çeker,

Elektrik süpürgesiyle vura vura ayakları kenara çeker,

O eteğe gireceğim diye göbeği içine çeker,

Topuklu ayakkabılar yüzünden halayda, yağmurlu havada, yokuşta patinaj çeker,

Güne gittiği gün hazımsızlık çeker…

Geç gelen kocaya zılgıt çeker,

6.ncı hisle yapılan tüm ‘yaramazlıkların’ röntgenini çeker!

Buket çiçek görünce iç çeker,

Tek kaşı kaldırmak suretiyle ihtar çeker,

Sabrı taşarsa bombanın pimini çeker!..

Dişle tır çekmek de neymiş, dişini tırnağına takar evin bütün yükünü çeker,

Kıymetinin anlaşılacağı günü iple çeker....

Çekmesek bunları daha iyi olmaz mı? Kadın olduğumuzun değerinin farkına varalım bozuk para gibi harcamayalım. Bize her gün Kadınlar Günü. Değerimizi bilmeyenler fırsat bilmesin Emekçi Kadınlar Günü'nü❤

Hadi şimdi kutlu Cumartesi için bir şeyler yapın.