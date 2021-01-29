Göz Kızarıklığına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Gözün Kanlanmasına Evde Çözüm...

Göz beyazının üzerindeki şeffaf bir tabaka olarak öne çıkan konjuktiva damarlarının genişlemesi ile beraber göz kızarıklığı meydana geliyor. Özellikle zamanında tedavi ve müdahale edilmez ise, zamanla gözün iç kısmına doğru yayılan problem görme kayıplarına sebebiyet verebilmektedir.



Göz Kızarıklığına Ne İyi Gelir?



Gün içerisinde yaygın olarak meydana gelen göz kızarıklığı, belli başlı bazı yöntemler üzerinden ele alınarak giderilebilir. Özellikle bu sorunu yaşayan pek çok kişi göz kızarıklığına ne iyi gelir sorusunun cevabını öğrenmek adına internet üzerinden de araştırma gerçekleştiriyor. Bu konuda evde uygulanabilecek belli başlı bazı yöntemler bulunmaktadır.



- Bir çay kaşığı rezene tohumu ile hazırlanmış olan sıvıya pamuk batırmak suretiyle, ilgili bölgeye sürülebilir.

- Soğuk süt ile ıslatılmış pamuklar yeni ilgili bölgede kullanılabilir.

- Papatya çayı içildikten sonra poşetleri göz bölgesinde kullanarak kızarıklık giderilebilir.

- Salatalık ya da patates ve elma gibi sebze meyveleri göz bölgesinde tutmak iyi gelir.



Ele alınacak olan bu yöntemler neticesinde göz kızarıklığı önemli oranda azaltılabilir. Ancak tam tanık konması ve tedavi yöntemlerinin uygulanması için mutlaka uzman bir göz doktoruna başvurmak gerekir.



Göz Kızarıklığı Nasıl Geçer?



Göz kızarıklığı için ele alınması gereken bazı önlemler bulunur. Özellikle göz makyajı uyumadan önce mutlaka temizlenmelidir. Aynı zamanda alkol ve sigara tüketimi göz kızarıklığına neden olduğu için önemli oranda azaltmak etkili olur. Ayrıca uzun süreli bilgisayara bakılıyorsa, bu periyotlara ayrılmalı ve göz dinlendirilmelidir. Eğer göze bir madde kaçarsa mutlaka hemen gözün yıkanması gerekir. Bu gibi yöntemler ile göz kızarıklığı önemli oranda azalır.



Gözün Kanlanması İçin Evde Çözüm



Uzun süre televizyona ya da bilgisayara bakmak, birtakım çevresel faktörleri maruz kalmak göz kanamasına sebep olabiliyor. Ayrıca genetik sorunlar ile beraber birçok problem ön plana çıkmaktadır. Bu konuda evde doğal yöntemler üzerinden ele alınan çözümler, gözdeki kanlanmayı önemli oranda azalmasına fırsat tanıyabiliyor.



- Demlik çay poşetlerini ılık halde gözün üzerine tutmak oldukça etkilidir.

- Kağıt havlunun üzerine buz küplerinin sarmak suretiyle uygulamak göz kanlanmasını giderebilir.

- Salata ya da patates ve elma gibi besin kaynakları ilgili bölgeye sürülebilir.

- Pamuk ile beraber yine soğuk süt uygulaması göz kanlanmasında oldukça etkilidir.

- Göz alerjisi ve enfeksiyonlarına karşı göz kanlanması için rezene tohumu kullanılabilir.