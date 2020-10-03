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03.10.2020 - 03:31 |

Greyfurt Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Greyfurt oldukça önemli ve tüketilmesi gereken meyveler arasında yer alır. Sizler için greyfurt suyu faydaları nelerdir, neye iyi gelir gibi bilgileri derledik.

Greyfurt Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?
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Greyfurt meyvesi kadar suyu da oldukça faydalıdır. Tadından ve faydalarından önce mükemmel rengi ile herkesin dikkatini çekmektedir. Bir turunçgil türü olan bu meyvenin faydalarını içeriğimizde bulabilirsiniz.

Greyfurt Suyu Faydaları Nelerdir?

Greyfurt suyu turunçgillerden biridir. Greyfurt meyvesinin kabuklarından yağ çıkarılırken çekirdeklerinden elde edilen özeler ile de çeşitli ilaçlar yapılır. Greyfurt suyu faydaları ise şu şekilde sıralanabilir;

● Greyfurt suyu kolesterolün düşürülmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Greyfurt suyu aşırıya kaçmadan düzenli bir şekilde tüketildiği zaman iyi kolesterol olan HDL seviyesini de yükseltir.
● Greyfurt suyu turunçgil ailesinden gelmesi sebebi ile de C vitamini bakımından oldukça zengindir. Kolajen üretimi ve doku bütünlüğü gibi vücut ile alakalı pek çok şeye iyi gelmektedir.
● Bağışıklık sisteminin güçlenmesine de oldukça iyi gelmektedir. Greyfurtun iç kısmının pembe olmasının nedeni içerisinde bulunan beta karotendir. Beta karoten vücuda alındığı zaman burada A vitaminine dönüşür. Bu vitamin de bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Bunun yanında A vitamininin çok güçlü bir antioksidan özelliği de vardır.
● Greyfurt suyu vücudu grip, soğuk algınlığı, kanser, hazımsızlık gibi çeşitli hastalıklara karşı da korur.
● Tüm bunların dışında greyfurt suyunun safra taşı oluşmasını engellediği de düşünülmektedir.

Greyfurt Suyu Neye İyi Gelir?

● Greyfurt suyunun iştah kesme özelliği bulunur. Kokusunun bile açlık hissini azalttığı söylenmektedir. Bu nedenle de genelde kilo vermeye çalışan insanların diyetlerinde greyfurt da bulunmaktadır. İçerisinde çok fazla lif bulunması nedeni ile açlık hissini bastırmaktadır. Böylece insanların çok fazla yemek yemelerinin de önüne geçer. Bunun yanında açlığın bastırılmasını sağlayan kolesistokinin hormonunun salgılanmasına da yardımcı olmaktadır.
● A, C ve E vitamini bağışıklık sistemini korumada trifecta olarak çalışır. Greyfurt içerisinde bu vitaminlerden bolca bulunur.
● Greyfurt suyu vücutta bulunan iltihabın azalmasına da yardımcı olur. Vücutta dolaşan serbest radikallarin meydana getirmiş olduğu hasarlar ile mücadelede edilmesinde oldukça başarılı bir antioksidan görevi görmektedir. Greyfurt meyvesinin kabuğunda bile oldukça fazla antioksidan vardır.
● Kemik ve dişlerin güçlenmesini sağlayan kalsiyum ile fosfor greyfurt suyunda bulunmaktadır.
● Alternatif tıpta uyumadan önce bir bardak greyfurt suyu tüketmenin daha rahat bir uykuya yardımcı olacağı düşünülür. Bunun yanında gece yatmadan içilen greyfurt suyu uykusuzluk ile rahatsızlık veren semptomların azalmasına yardımcı olmaktadır.
● Sabah uyandıktan sonra içilen greyfurt suyu kabızlık için oldukça iyidir. Çünkü greyfurt suyu sabah aç karnına içildiği zaman sindirim sisteminin uyarılmasını sağlamaktadır.
● Greyfurt içerisinde bol miktarda C vitamini bulunmaktadır. Bu nedenle soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkları önlemektedir.
● İçerisinde bol miktarda C vitamini olması sebebi ile güneş ışınları ile kirli havanın cilt yüzeyinde oluşturduğu hasarların onarılmasına yardım eder. Bunun dışında İçinde bulunan A vitamini de hücre yenilenmesini sağlamaktadır.

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