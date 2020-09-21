Grip aşısı çocuklara yapılır mı? - Grip aşısı kaç yaşından itibaren yapılır?

Her sene bir önceki senenin influenza suşlarına (ailelerine) göre hazırlanan grip aşıları sonbaharın kapımızı çalması nedeniyle tekrar konuşulmaya başladı" açıklamasında bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Armağan Oğuz sözlerine şöyle devam etti:

"İnfluenza enfeksiyonu, burun akıntısı, öksürük, ateş, boğazda yanma hissi, halsizlik ve eklem ağrıları ile giden tipik bir gribal enfeksiyon tablosudur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından özellikle risk altındaki gruplarda grip aşısı uygulaması öneriliyor. Bu risk grupları; kronik akciğer hastalıkları olan kişiler, hamileler, obezite sorunu olanlar, sigara kullananlar ve sağlık çalışanlarıdır. 6 ay- 5 yaş arasındaki çocukların da grip aşısı olmaları öneriliyor."

İlk kez grip aşısı yapılıyorsa nelere dikkat edilmeli?

Grip aşısının 6 ay-3 yaş arası çocuklarda, ilk kez grip aşısı yapılıyorsa bir ay ara ile 2 kez yarım doz olarak uygulanması gerektiğini aktaran Dr. Oğuz "Yine bu yaş grubundaki çocuklara, daha önce grip aşısı ile aşılanmış ise 1 kez yarım doz yapılır. 3-8 yaş arası çocuklarda ilk kez yapılıyorsa, bir ay ara ile 2 kez tam doz uygulanır. Bu çocuklar, daha önce grip aşısı ile aşılanmış ise 1 kez tam doz olarak aşılanır. 9 yaş üstü çocuklara, her yıl tek doz grip aşısı uygulanır.

Grip aşısı kimlere yapılamaz?

Grip aşısı, 6 aydan küçük bebeklere, gebeliğin ilk üç ayı içinde olanlara ve şiddetli yumurta alerjisi olan bebeklere uygulanmaz” dedi.

"Çocuklarda maske takma alışkanlığı oluşturun"

Astım, kalp ve kanser hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olan çocuklarda grip aşısının önemine vurgu yapan Armağan Oğuz "Bağışıklık sorunları olan çocuklar içinde mutlaka aşı uygulaması yapılmalıdır. Grip aşısı dışında, el yıkamayı ihmal etmeme, dengeli ve sağlıklı beslenme, sık sık ortamı havalandırma ve kalabalık ortamlara girmekten kaçınma en önemli korunma şekillerimiz olmalı. Çocuklarımızı ortak kullanım alanlarından uzak tutmak, maske takma alışkanlığını geliştirmelerini sağlamak en önemli görevimiz” ifadelerini kullandı.