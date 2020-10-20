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20.10.2020 - 00:01 |

Grip Ve Nezle Kaç Günde Geçer, Farkları Nelerdir?

Genelde nezle ile grip karıştırılır. Ancak bu hastalıklar birbirinden farklıdır ve belirtileri üzerinden de değişkenlik gösteriler. Peki, grip ve nezle kaç günde geçer, farkları nelerdir? İşte bu hastalıklar hakkında bilinmesi gereken özellikler.

Grip Ve Nezle Kaç Günde Geçer, Farkları Nelerdir?
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Hem grip hem de nezle aslına bakılırsa ortak şekilde kişiyi belli bir süre rahatsız eder. Ancak grip daha ağır bir şekilde geçirilirken nezle ise biraz daha hafif biçimde yaşanır. Aynı zamanda mevsimsel olarak ortaya çıkan bu iki hastalığın belirtileri farklılık göstermektedir.

Grip ve Nezle Kaç Günde Geçer, Farkları Nelerdir?

Nezle diğer bir ismi ile soğuk algınlığı olarak bilinmektedir. Burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, öksürük, yüz ve alın bölgesinde dolgunluk hissi gibi etkiler ortaya çıkarır. Üst solunum yolları enfeksiyon rahatsızlığı şeklinde ifade edilir. Genel olarak ise nezle şikayetleri yaklaşık bir hafta içerisinde son bulur. Hafif bir şekilde atlatılan mevsimsel hastalıklardan biridir. Söz konusu grip olduğu zaman çok daha farklı ve ağır biçimde ortaya çıkan bir enfeksiyondur. Şiddetli halsizlik, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, öksürük, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi etkiler yaratır. Eğer önlem alınır ve sağlıklı bir beslenme ya da uzman doktor kontrolünde ilaç takviyesi gerçekleşirse, yaklaşık 1 veya 1 buçuk hafta içerisinde hastalıktan kurtulmak mümkün olur.

Gripte korkudan tablo ön plana çıkarsa daha ciddi problemler ile karşı karşıya kalmak mümkün olabilir. Bunlar içerisinde sinüzit ve orta kulak iltihabı ve hatta zatürre gibi çok tehlikeli hastalıkları dönüşme ihtimali bulunuyor. Bunların önüne geçebilmek için ise mutlaka mevsimsel meyveleri tüketmek, bol bol su içmek ve düzenli egzersiz ya da spor gerçekleştirmek çok önemlidir. Böylece grip ya da nezleden uzak kalınabilir veya kısa süre içerisinde bu hastalıklardan kurtulma şansı elde edilebilir.

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