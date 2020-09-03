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03.09.2020 - 13:44 |

GSK Türkiye, Kadın Çalışanlarının Her Anında Yanında

GSK Türkiye’nin başarılı kadın çalışanları kariyer yolculuklarını ve başarılarını anlattı.

GSK Türkiye, Kadın Çalışanlarının Her Anında Yanında
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300 yılı aşkın süredir aşı, ilaç ve tüketici sağlığı alanlarında sağlık çözümleri sunan GSK, Türkiye’de 60 yıldan fazla süredir hayatın “her anında iyilik sağlık” için çalışıyor. Kadın istihdamına verdiği değerle öne çıkan GSK Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörü Burcu Kuyucu, her pozisyonda kadınlara çok güvendiklerini ve önemli görevler teslim ettiklerini belirtiyor

GSK Türkiye’nin başarılı kadın çalışanları kariyer yolculuklarını ve başarılarını anlattı.

Burcu Kuyucu - Ülke İnsan Kaynakları Direktörü

Kadınları güçlendirecek uygulamaları hayata geçiriyoruz

GSK Türkiye, Kadın Çalışanlarının Her Anında Yanında

Her yaştan milyonlarca kişiye sağlık çözümleri ulaştıran GSK, Türkiye’de hayatın ‘her anında iyilik sağlık’ için çalışıyor. Çalışanların kendilerini oldukları gibi rahatça ifade edebilmesi, işlerini yaparken kendilerini iyi hissedebilmesi ve gelişim sürekliliğinin sağlayarak yarına hazırım diyebilmesini insan kaynakları stratejisinin odağına koyan GSK Türkiye, kadınların yönetimsel pozisyonlarda yer almasına yönelik destekleyici uygulamalara da öncelik veriyor. GSK Türkiye Yönetim Ekibinin de yarısının kadın liderlerden oluştuğunun altını çizen Burcu Kuyucu; “İş-özel hayat dengesi kurmalarına yönelik destekleyici uygulamaların yanında, gelişim programları ve farklı görev ve sorumluluklar verdiğimiz mentorluk programlarımızla, kadın çalışanlarımızın profesyonel gelişimlerini destekliyoruz.” dedi.

Çalışanlarının ve ailelerinin sağlığını korumak adına pek çok uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Kuyucu, “Yakın tarihte çalışanlarımız ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için evde medikal bakım uygulamamızı hayata geçirdik. Bu hizmet ile evde yeni doğan bakımı, tansiyon ölçme, kan alma, pansuman, aşı gibi uzmanlık gerektiren konularda hemşirelerden destek alınabiliyor. Bununla birlikte, 0-6 yaş arasında çocuğu olan çalışanlarımıza özel kreş yardımı uygulamamız da bulunuyor. Kadın çalışanlarımıza sunduğumuz ayrıcalıklar arasında; “Çok Yaşa” sağlık programı kapsamında önleyici koruyucu hizmetlerle ilgili aşılar, yaygın kanser türleri için tarama, doğum öncesi bakım gibi 40 farklı alanda ücretsiz sağlık hizmetimiz de bulunuyor.”

GSK Türkiye, sadece şirket içerisinde değil, sektörde de kadınları destekleyecek projeleri hayata geçiriyor. Kadın üniversite öğrencilerinin de dahil olduğu “Sahayı Keşfet” programı ile tüm Türkiye’deki gençlerimizin ilaç sektörü ile ilgili farkındalıklarını artırırken; çeşitli gelişim fırsatlarıyla öğrencileri kurumsal hayata ve saha rollerine hazırlamayı hedefliyoruz. 17 farklı şehirden 41 öğrencinin katılımıyla başlattığımız programın ilk fazında, 27 mezun verdik. Bu mezunların 21’ini ise kadın öğrenciler oluşturdu. GSK Türkiye olarak, kadınların ve gençlerin iş hayatında güçlenmesini sağlayacak yenilikçi projelere imza atmaya bundan sonra da devam edeceğiz.” dedi.

Esra Mezrea – GSK Türkiye Etik & Uyum Lideri

Global projelerde rol almanın kariyer gelişimine katkısı çok büyük

GSK Türkiye, Kadın Çalışanlarının Her Anında Yanında

GSK Türkiye’deki 5 yıllık kariyerimde; farmakovijilans, medikal uyum, medikal mükemmeliyet, etik & uyum gibi farklı rollerde ve de pek çok global projede yer alma fırsatı yakaladım. Kariyer gelişimimde önemli bir diğer faktör de “Job Plus Coach” isimli, farklı ülkelerdeki GSK çalışanlarının birbirlerine online koçluk desteği verdiği programa dahil olmam oldu. Bu programda, hem kendinizi bir kariyer koçu olarak yetiştirme fırsatı buluyor hem de farklı ülkelerdeki GSK çalışanlarına koçluk desteği vererek kariyer gelişimlerine katkı sağlayabiliyorsunuz. Bu programların etkisine çok inanıyorum çünkü GSK’daki yönetici rolünden Yönetim Ekibi üyeliği sorumluluğuna uzanan kariyer yolculuğumu keyifli hale getiren en önemli unsurlardan biri mentorumun ve koçumun olması diyebilirim. Onların deneyimlerinden beslenmek, verdikleri zorlu görevleri yerine getirmek için çalışmak bir yandan kişisel gelişimimi desteklerken bir yandan da motivasyonumu ve enerjimi her daim yüksek tutmamı sağlıyor.

Benim için başarı her zaman gelişime ve yeni şeyler öğrenmeye açık olmakla gelir. Bunun için gerekli dinamizm ve enerjiyi de, konfor alanında uzun süre kalmayıp, farklı sorumluluklar alarak yetkinliklerimi geliştirerek ve iş dışında kendi kişisel önceliklerime vakit ayırarak sağlıyorum.

İlaç sektöründe çalışmak isteyen gençlere de, her zaman değişime açık olmaları ve kendi gelişimlerini sahiplenmelerini öneriyorum.

Dr. Olcay Ay - Medikal Müdür

Yeniliklere açık bir şirket kültürü kariyer gelişimimizi de güçlendiriyor

GSK Türkiye, Kadın Çalışanlarının Her Anında Yanında

Medikal Müdür olarak sorumlu olduğum alanda doğru tedavinin doğru zamanda ve doğru şekilde hastalara ulaşması için gerekli olan tüm süreçlerde görev alıyorum.

İş hayatında başarılı olmak için yenilikçi ve cesur olmak, inisiyatif almak, değişimden korkmamak ve sürekli gelişmek gerektiğini düşünüyorum. GSK Türkiye’nin yenilikleri destekleyen kültürü, gelişimimi güçlendirirken, düşüncelerimi rahat ifade etmeme imkân verdiği için çalışırken daha mutlu hissetmemi sağlıyor. Bununla birlikte, yöneticilerimin kariyer yolculuğum ile birebir ilgilenmesi de bana bu yolda oldukça güç veriyor. 

Gençlere tavsiyem ise, acele etmeyin, gelişim yolculuğunuzda deneyimli liderlerin tecrübelerini dinleyin ve kendinize notlar alın. Başarılı olduğunuz alanlarda parlamaktan çekinmeyin ama ‘bunu yapabileceğimden emin değilim’ dediğiniz zamanlarda da vazgeçmeyin, kendinize güvenin; bence insan en iyi bu şekilde gelişir.

Şebnem Oğuz - Solunum Pazarlama Müdürü

Potansiyelimizi destekleyecek fırsatlara sahibiz

GSK Türkiye, Kadın Çalışanlarının Her Anında Yanında

Pek çok duygu gibi başarının da bulaşıcı olduğunu düşünüyorum. Benim başarı hikayemde de ailemin, GSK’da birlikte çalıştığım yöneticilerimin ve ekibimin etkisi çok büyük. İnsanların daha sağlıklı ve uzun yaşamasını amaç edinen bir sektörde çalışmanın sorumluluğunu taşıyorum. Bu motivasyonla çalıştığım için başarı çaba gösterdiğim bir amaç değil, doğal bir sonuç oluyor.  

GSK, çalışanlarının kendilerini yarına hazır hissetmesini önceliğine alan bir şirket. Salgın döneminde evden çalışma sürecinde, özel olarak ilgi duyduğum büyük veri ve data analitiği konularında eğitim almak istediğim Amerikan Wharton Üniversitesi’nde İş Analitiği online sertifika programına katılma imkânı sağlanması da benim için önemli örneklerinden sadece biri.

Her sektörde olduğu gibi ilaç sektörünün de en önemli gündemi dijital dönüşüm. Bu sektörde kariyer yapmak isteyen gençlere en önemli önerim ise dijital uygulamalar hakkında kendilerini her zaman geliştirmeleri ve de iş hayatını anlayabilmek için gözlem yapabilmek adına stajlarla deneyim kazanmaları olur.

Nilüfer Çalışkan - Bölge Müdürü

Kariyer ve kişisel gelişim anlamında bizlere benzersiz fırsatlar sunuluyor

GSK Türkiye, Kadın Çalışanlarının Her Anında Yanında

GSK Türkiye’de 19 yıldır büyük bir keyifle çalışıyorum. 1,5 yıl kadar önce de Bölge Müdürü olarak atandım. Bu rolüme seçilmek için birçok değerlendirme sürecine girdim. Yüksek motivasyonum, planlı ve disiplinli çalışmam, hep daha iyisini yapmaktan asla vazgeçmemem gibi özelliklerimle başardığımı düşünüyorum.

Yaklaşık 3 aydır ‘İş İzleme’ isimli proje kapsamında, mevcut saha görevime ek olarak Satış Mükemmeliyeti departmanında görev alıyorum. Evden çalışma dönemine denk gelmesine rağmen şirket içi online platformlar sayesinde başka bir departmanı tanıma ve potansiyelimi burada da kullanma konularında bana büyük katkısı oluyor. Bununla birlikte, global bir şirkette çalışmanın gerekliliği ile GSK’nın yabancı dil gelişim programından faydalanıyorum. Tüm bu imkânlarıyla, GSK’nın, öğrenmek isteyen, bir önceki günden daha iyi bir ben olmak isteyen çalışanlar için çok büyük bir okul olduğunu düşünüyorum.

Ben kadınların her alanda başarılı olacağına inanıyorum, bu sektör de bu anlamda fırsatlarla dolu.  Saha ekiplerimizde farklı bakış açılarına sahip, dinamik, azimle çalışan, müthiş işler başaran kadın çalışanlar var ve çoğalması da en büyük arzum.

Nezahat Bağ - Ticari Kanal Tanıtım Müdürü

İnsanların hayatına değer katacak bir amaç için çalışıyoruz

GSK Türkiye, Kadın Çalışanlarının Her Anında Yanında

Kariyerime 25 yıl önce GSK’da başladım ve geçen onca yıl içerisinde insanların sağlık ve iyilikle buluşmasında katkı sağlayan sayısız ürünün lansmanında bulunmak benim için çok gurur vericiydi. Kariyerimde adım adım geldiğim bu noktada, yeniliklere açık olarak disiplinli ve planlı çalışmanın beni başarıya ulaştırdığını düşünüyorum.

GSK kadın çalışanlarının kariyer gelişiminde, onları farklı alanlarda destekleyecek birçok modern uygulamayı da önceliklendiriyor. Anne adaylarına doğum öncesi süreçten başlayan sağlık hizmetleri desteği, ilerde çocuğuyla zaman geçirmesine imkân veren esnek çalışma modeli, okulun ilk günü izinleri gibi uygulamalarla kadın çalışanlar GSK’da her koşulda desteklendiklerini hissediyorlar.

İş hayatı uzun bir maraton; gençlere tavsiyem, kariyer hedefini belirlerken en çok hangi alanda, ne yaptıklarında ya da neyi gerçekleştirdiklerinde değerli hissederler bu sorunun cevabını bulsunlar ve peşinden gitsinler. Ben yıllar önce insanların hayatlarına değer katacak bir amaç peşinden bu yola çıkmıştım ve bugün geldiğim noktada verdiğim karardan çok gurur duyuyorum. O nedenle en başta verilen bu kararın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.

Ezgi Erdal - Pazara Erişim, Fiyatlandırma ve Sağlık Politikaları Departman Lideri

Her seviyede liderlik şansına sahip oluyoruz

GSK Türkiye, Kadın Çalışanlarının Her Anında Yanında

GSK Türkiye’de, portföyümüzdeki ilaçların ve aşıların ihtiyaç duyan tüm bireylerle en hızlı şekilde ve en uygun koşullarda buluşabilmesi için çalışıyorum. Beni bugün olduğum noktaya getiren en önemli özellikler arasında, değişime adaptasyon kabiliyetimi, işimi sahiplenmeyi, farklı ve zorlayıcı sorumluluklar almaktan kaçınmamayı sayabilirim.

GSK Türkiye’de sınırlarımızı zorlayabiliyor, farklı ve denenmemiş şeyleri deneme cesareti göstermek adına destekleniyoruz. İşimizi yaparken bizlere duyulan güveni hissediyor, hatalarımızdan ders çıkarıyor ve her seviyede liderlik sorumluluğu alarak çalışma şansına sahip oluyoruz. Tüm bunlar da bizleri hızlı ve bir o kadar da güçlü bir şekilde hedeflediğimiz kariyer fırsatlarına hazırlıyor.

Sağlık ve ilaç sektörü dünyada Ar-Ge yatırımının en yoğun olduğu ve en hızlı gelişen sektörlerden biri. Bu sektörde kariyer yapmayı hedefleyen gençlerin gelişmeleri merakla takip etmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan duygusal liderlik kavramının gittikçe öne çıktığı profesyonel yaşamda, bu güçlerine odaklanan kadınların da çok daha şanslı olacağına inanıyorum.

Zeynep Birgül / Kurumsal İletişim Müdürü

Cesur kariyer değişimlerini destekleyen bir organizasyonun parçasıyım

GSK Türkiye, Kadın Çalışanlarının Her Anında Yanında

GSK Türkiye’de 9. yılımı tamamladım ve şu anki rolümde kurumsal iletişim ve marka iletişimi süreçlerini yönetiyorum. Bundan önceki 10 yılı aşkın İK tecrübemin de etkisiyle özellikle değişim yönetiminin profesyonel yaşamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim için bir diğer önemli başlık ise doğru hedefe odaklanma. Yaptığınız işi sahiplenip, gelişmeleri takip ederek hep daha iyisini yapmak üzere kendinizi o konuya odakladığınızda sonuçların sizi her zaman başarıya götürdüğünü deneyimledim.

GSK’da her birimizin kariyer gelişim planları kişiye özel bir şekilde hazırlanıyor. Gelecek 3-4 yıllık süreç için hangi rolde çalışmak istediğiniz ve buna uygun gelişim adımlarınız belirleniyor ve uygulanıyor. Cesur kariyer değişimlerini destekleyen ve çalışanına güvenini güçlü bir şekilde hissettiren böyle bir şirketin parçası olduğum için kendimi şanslı görüyorum.

İlaç sektörü insan için çalışan ve inovasyonun çok güçlü olduğu bir sektör. Bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen gençlere her zaman yeni şeyler öğrenmeye meraklı ve gelişime açık olmalarını öneririm.

GSK Türkiye'yi yakından tanıyın.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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