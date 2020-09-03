Gülay İsminin Anlamı Nedir? Gülay Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Gülay, dilimizde uzun zamandan beri kullanılan kız isimleri arasında yer almaktadır. Kullanımının yaygın olması itibariyle anlamının bilinmesi de önemlidir. Yazımızda Gülay isminin tüm anlamlarını, isim özelliklerini ve karakter analizini paylaştık. Ayrıca ismin Kuran'da geçip geçmediği bilgisini de belirttik.
Gülay ismi etimolojik olarak Türkçe ve Farsça kökenlidir. Böylelikle eski Türkçe'de de kullanıldığı bilinmektedir. Anlam olarak gül çiçeğinin açtığı ay olarak kullanılmaktadır. Ancak iki farklı kelimeden oluştuğu için ismin bundan başka manaları da bulunmaktadır.
Gülay Ne Demek?
Gülay ismi kız bebeklerine verilen bir isimdir. Türkiye'de en çok tercih edilen isimler arasındadır. Ebeveynler kız çocuklarına bu ismi koymadan önce anlamlarını araştırmaktadır. Gülay isminin anlamları detaylı şekilde şöyledir:
Güllerden oluşan deste
Gül ve ay kadar güzel
Gülün açtığı zaman, ay, mayıs
Ay ve gül kelimelerinin birleşimi
Ay kadar parıldayan gül
Gülay isminin cinsiyeti kız, rengi sarı ve uğurlu sayısı 6'dır. İsmin analizi, olumlu olumsuz özellikleri ve fiziki özellikleri şu şekildedir:
Merhametli, şefkatli, hoşgörülü
Hırslı, tutkulu
Fedakar, vefakar
Çekici, güzelliğe önem veren
Tartışmaktan kaçınan
Karar vermekte zorlanan
Zevkine ve rahatına düşkün
İnandıklarından vazgeçmeyen
İyilik yapmaktan kaçınmayan
Ailesine düşkün
Liderlik vasfına sahip
Sakarlık yapma potansiyeli yüksek
Atak hareketlerde bulunan
Aynı anda birden fazla uğraşla ilgilenen
Kendine has özelliklere ve düşüncelere sahip, bu yönüyle dikkat çeken
Seyahat etmekten ve eğlenmekten hoşlanan
Farklı sanat dallarında yeteneklidir
Algılama kapasitesi yüksektir
Kin tutar, yaşanan olayları unutmaz
Gülay İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Gülay ismi Kuran-ı Kerim'de geçen isimler arasında bulunmamaktadır. Araştırmalarımız sonucu Kuran'da bu isme rastlanmamıştır. Anlamından dolayı kız çocuklarına verilen bir isimdir. Manaları olumsuz içerikler taşımadığı için İslam dininde ve ülkemizde kullanımı uygun görülmüş ve yaygınlaşmıştır.