1) Topuklu Ayakkabı Sanatı

Carrie’nin, Mr Big’den sonraki en büyük aşkının topuklu ayakkabılar olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Stil tanrıçası Bradshaw’dan öğrendiğimiz en önemli şeylerden biri topuklu ayakkabıları kombinin star parçası ya da parçalarından biri yapmaktır. Carrie’ye hayat veren Sarah Jessica Parker’ın kendine ait ayakkabı markası bile var. Topuklu ayakkabı sanatını hayatımıza nasıl lanse edebileceğimizi Carrie’ye ve Sarah’ya bakarak öğrenebiliriz.

2) Pahalı Olan Her Şey Güzel Değildir

Mr Big’in Carrie’ye , Barneys’den aldığı kuğu şeklindeki çantayı hatırlayın! Carrie’nin, Mr Big’e olan aşkı onu bu çantayı kullanma felaketine sürüklese de, bizi bu felaketten korunmamız için uyarmış oldu. Tasarım ve lüks olan her şey güzel değildir! Markanın büyüsüne kapılmayın.

3) Detaylarla Kombini Yükseltmek

Tek kumaş look, desen, büyük aksesuarlar, kocaman desenler, tütü… Basic kalıba sahip ürünleri bile yıldızlaştırabilmenin mümkün olduğunu görüyoruz. Şahsi favorim, Carrie’nin; yakalarında kullandığı büyük çiçek broşlarıdır, yapımı da oldukça basit!

4)Bolca Renk

Çarpıcı ve kontrast renkleri birbiriyle kombinlemekten korkmayan kızlar, gittikleri her etkinlikte herkesin favorisi oluyor.

5) Kıyafetlerin Yaşı Yoktur!

Cesaret, özgüven, seksapalite denince akla gelen tek bir isim var… Samantha!

Samantha’dan öğrendiğimiz en önemli stil dersi cesur olmak, bu kırmızı halıda Miley Cyrus’la pişti olmak anlamına gelse bile! Korseler, dekolteler, dar elbiseler… Eğer bu tarz kıyafetlere ilgiliyseniz kendinizi kısıtlamayın, gidin ve o çok beğendiğiniz ürünü deneyin! Kendinizi bir kıyafetin içinde iyi hissetmenin yanlış hiçbir tarafı yok.