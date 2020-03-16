Güneş olmadan da D vitamini alınabilir mi?

D vitamini ne işe yarar?

A vitamininden K vitaminine kadar takip edilmesi gereken birçok temel vitamin var. Her bir vitamin farklı yarar ve kaynağa sahip. Peki, D vitamini ne yapar? “Güneş ışığı vitamini” olarak da bilinen D vitamini, vücuda güçlü ve sağlıklı kemikleri korumak için kalsiyum sağlayan lipitte çözünen bir vitamindir.

Ayrıca D vitamini, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve sağlıklı bir cilt için devreye giren özellikler sağlamaya yardımcı olan D2 (ergokalsiferol) ve D3 vitamini (kalsiferol) olmak üzere iki ana özelliği bünyesinde barındırır. Bu neden ile akneden muzdarip insanlar düzenli olarak D vitamini takviyeleri aldığında cilt görünümlerinde iyileşmeler görülebilir.

D vitamini düşüklüğü neden olur?

D vitamininin önemini anladıktan sonra, düşük D vitaminine neyin neden olduğunu bilmek isteyebilirsiniz. D vitamini eksikliği; güneş ışığına sınırlı zaman ile maruz kalmanız ile ilişkilendirilebilir, ancak bu mutlaka güneşte oturmanız gerektiği anlamına da gelmez. Sonuçta, güneşin UVA ve UVB ışınlarına uzun süre maruz kalmak zararlı olabilir.

Dışarıda D vitamini almak için çok fazla zaman harcayacaksanız, her zaman geniş spektrumlu bir güneş koruyucu kullanmanızı öneriririz. Güneşin yoğun saatleri (sabah 10'dan öğlen 2'ye kadar), açıkta kalan cildi kaplayan kıyafetler giymek, gölgeyi aramak ve geniş kenarlı bir şapka ve güneş gözlüğü kullanmak; güneşin olumsuz ışınlarından zarar görmenizi engeller.

D vitamini nasıl alınır?

D vitamini almanın üç yolu vardır: güneş ışığı, diyet ve takviyeler. Güneş ışığına çok fazla maruz kalma, gözle görülür yaşlanma belirtilerinin daha belirgin hale gelmesine neden olabileceğinden, D vitamini açısından yüksek gıdaları tüketmeyi ve D vitamini takviyelerinden yararlanmayı düşünebilirsiniz. Ancak unutmayın ki, diyetinize yeni takviyeler eklemeden önce doktorunuza danışmak her zaman en iyisidir.

Peki, D vitamini almak için ne yiyebilirsiniz?Çok az sayıda gıda doğal olarak D vitamini içerir. Bunlardan birkaçı ton balığı, somon ve uskumrudur. Süt, kahvaltılık tahıllar, portakal suyu ve yoğurt gibi diğer yiyecekler de D vitamini bakımından zengindir.