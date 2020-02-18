Güzel bir cilde sahip olmak için nasıl duş alınır?

1. Duştan önce mutlaka makyajınızı temizleyin

Duşa girene kadar beklemek yerine, inatçı göz ve yüz makyajınızı mutlaka çıkarın. Bu uygulamanın nedeni, duşta makyajınızı temizlemek için yaptığınız sert uygulamaların özellikle göz çevresi etrafındaki cildinizi gerçekten tahriş edebilecek olmasıdır. Ayrıca, yüzünüzü yıkamanıza kıyasla; temizleyici ürünler ile makyajınızı çıkarmak daha da derin bir temizlik sağlar.

2. Ilık su ile duş alın

Sıcak bir duşun özellikle soğuk kış aylarında inanılmaz hissettirebileceğini biliyoruz. Ancak sıcak su cildinizi doğal yağlardan arındırıp genel kuruluğa neden olabilir. Bu neden ile ılık duş almak hem cildinizin yararlı yağlarını korumaya hem de daha sıkı kalmasına yardımcı olacak.

3. En son yüzünüzü yıkayın

Duş sırasında saçınızdaki yağlar ve ürünler yüzünüze kolayca damlayabilir ve cildinizde kalan herhangi bir şampuan veya saç kremi ile duştan çıkmak istemezsiniz. Bu nedenle, saçınızı yıkadıktan sonra yüzünüzü yıkamak daha doğru bir cilt temizliği olacak ve sizi tıkalı gözeneklerden kurtaracaktır.

4. Saç derinizi unutmayın

Saç derinizi ihmal etmeyin; sonuçta, o da cildinizin bir parçası. Haftada bir veya iki kez saç diplerinizi nemlendirecek ön şampuanlardan ya da yağlardan yararlanın. Cildinizin ihtiyacına göre buna siz karar verebilirsiniz.

5. Nemlendiriciyi duştan hemen sonra kullanın

Duş rutininizi tamamladıktan sonra; cildiniz hala nemliyken vücut losyonu ve yüz nemlendiricisi uygulayın. Islak cilde nemlendirici ürünler uyguladığınızda, daha fazla nem tutabilirsiniz.