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09.09.2020 - 16:47 |

Habeş Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Abyssinian Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Habeş kedisinin yetiştirilmeye başlanması çok uzun bir geçmişe dayanır. Bu ırkın kökeninin Asya olduğu düşünülse de günümüzde Etiyopya olarak bilinen bölgede yetişiyor. Antik Mısır devrinde Firavun 2. Ramses Habeş kralından bu kediyi Mısır’a göndermesini rica etmiştir. Habeş kedisi, aynı zamanda Somali Kedisinin atası olarak da bilinir. İşte Habeş kedisine ait tüm detaylar.

Habeş Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Abyssinian Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?
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Habeş kedisi 1927 yılında Fransa’ya getirilmiş ve oradan da tüm dünyada popüler bir hale gelmiştir. Avcı bir karaktere sahip olan Habeş kedisi, aktif bir yaşama sahiptir.

Yavru Abyssinian Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Habeş kedisinin diğer pek çok kedi türüne bakımı daha kolay ve eğlencelidir. Bu kedilerin tüyleri kısa olduğu için fazla dökülmez. Aynı zamanda bu kedilerin tüylerinin haftada sadece bir defa taranması yeterlidir. Tüyleri dökülmeye başladığında ise banyo yaptırmak gerekir. Habeş kedileri oyun oynamayı çok severler. Bu nedenle oyuncaklarının sürekli temiz olması gerekir.

Bu kedilerin iki haftada bir defa tırnaklarının kesilmesi ve dişlerinin her gün fırçalanması gerekir. Habeş kedileri çok etkileyici bakar. Bu bakışların zarar görmemesi için de göz kenarlarında oluşacak çapakların en fazla haftada bir defa silinmesi gerekir. Bu sayede gözde oluşan enfeksiyonun da engellenmesi kolaylaşır. Kulaklarını da nemli bir pamuk yardımı ile 3-4 günde bir silinerek mikroplardan korunması gerekir. Bu kedilerin beslenmesinde kaliteli bir mama tercih etmeniz gerekir. Bu kedilere iyi bakıldığında yaşam süreleri ortalama 9-15 yıl arasıdır.

Habeş Cinsi Kedilerin Karakter Özellikleri

En aktif kedi ırkları arasında yer alan Habeş bir diğer adı ile Abyssinian kedisi, çok yükseğe zıplayabilme ve tırmanma yeteneğine sahip olduğu için avcı bir özelliği vardır. Habeş kedileri yüksekte gezmeye bayılır. Bu yüzden evinizin en yüksek noktalarına tırmanmak için çabalarlar. Çok Zeki ve kolay algılayan bu kedi türü, kolay evcilleştirilir. Çok enerjik bir yapıları vardır ve tam bir oyun canavarıdır. Aynı zamanda hiç uyumak istemezler. Sürekli ilgi ve sevilmek istemezler. Sevgiye ve ilgiye ihtiyacı olduğunda sahibinin yanına gelerek bunu belli ederler.

Zeki olan bu ırkı eğitmek oldukça kolaydır. Habeş kedileri, özellikle de çocuklarla iyi anlaşır. Bu kedi hem insanlarla hem de çocuklarda güzel ve samimi ilişkiler kurma konusunda çok başarılıdır. Bu nedenle çocuklu aileler tarafından çok tercih edilir. Aynı zamanda diğer evcil hayvanlarla ve özellikle de papağanlarla çok iyi anlaşırlar. Köpeklerle aynı ortamda bulunmaktan çekinmezler. Sürekli kucakta durmak ve sevilmek istemezler. Özgür ruhlu bir karaktere sahiptirler. Onlara oyuncak vermezseniz evinizdeki eşyaları oyuncağa çevirirler.

Habeş Cinsi Kedilerin Fiziksel Özellikleri

Habeş cinsi kedilerin boyu, ortalama bir kedi kadardır. Kaslı vücut yapısı ve kıvrak yapısı ile bütün gün hareket halinde olmak isterler. Asaleti ve duruşu ile dünyanın en karizmatik kedileri arasında yer alır. Habeş kedilerinin kuyruğu çok uzundur. Bu kediler, aynı zamanda dar ve üçgen kafa yapısına sahiptir. Derisine dokunduğunuzda ipeksi tüy yapısı sayesinde ipek kumaşa dokunuyormuş gibi hissetmenizi sağlar.

Bu kedilerin 6. Haftaya kadar tüy renkleri belli olmaz. Bu kedilerin tüyleri genellikle kırmızımtrak, kahverengi, koyu sarı, kırmızı, gümüş, mavi, karaca ve açık kahverengi gibi farklı renk seçenekleri bulunuyor. Bu kedilerin boyunlarında, boyunlarının alt kısmında, bacaklarının karnına yakın kısmında ve karın bölgelerinde açık renkler mevcuttur. Bu kedilerin ortalama ağırlığı genellikle 4 ile 7 kg arasında olur. En aktif kediler arasında yer aldığı için kolay kolay kilo almazlar. Ama fazla kilo aldıklarını gözlemlerseniz buna göre diyet uygulamanız gerekebilir.

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