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04.08.2020 - 18:01 |

Halı saha maçı sonrası sakın baklava yemeyin! Sebebi...

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla kapalı olan halı sahalar yeniden açıldı. Ancak evde neredeyse 5 aydır hareketsiz kalanlar için bu durum oldukça tehlikeli. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hasan Güngör, çok önemli açıklamalarda bulundu ve halı saha maçı sonrası baklava yiyenleri de uyardı

Halı saha maçı sonrası sakın baklava yemeyin! Sebebi...
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Halı sahaların açılmasıyla bu süreçte hareketsiz kalan vatandaşların, spor komplekslerine yoğun talepte bulunmasını beklediklerini aktaran Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hasan Güngör, halı sahalarda kalp krizine bağlı ölümlerin çok fazla olduğunu, bu konuda tüm sporseverlerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Akademik olarak sporcu kalp sağlığıyla yakından ilgilendiğini aktaran Güngör, şöyle devam etti:

"Egzersiz yapmadan sakın maça çıkmayın"

"Ülkemizde halı sahalarda maalesef çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bu tip üzücü olaylarla karşılaşmamak için bazı tedbirler almamız gerekiyor. Yoğun çalışan kişiler stres atmak ve spor yapmak amacıyla halı sahalarda maç yapıyorlar. Ancak bilinçsiz bir şekilde, antrenman yapmadan yapılan her türlü spor, başta kalp sağlığı olmak üzere vücudumuzun birçok yerine zarar verebilir. Öncelikle halı sahalarda egzersiz yapmadan ani efora ve zorlamaya bağlı kalp krizlerini çok fazla görebiliyoruz. Dolayısıyla halı sahaların kapalı olduğu salgın döneminde hareketsiz kalan vatandaşların çok dikkatli olmalarını istiyoruz. Egzersiz yapmadan maça çıkmamalarını öneriyoruz."

Kalbe bağlı ani ölümlerin sebepleri nelerdir?

Oyun esnasında ani ölümlerin, sadece kalp krizine bağlı olarak görülmediğini vurgulayan Güngör, "Kişinin farkında olmadığı bir kalp kapak darlığı, kalp kapaklarında çökme, kalp kaslarında doğuştan büyüme, kalp deliği, sağ kalpte genişleme, ritim bozukluğu, antibiyotik ya da alerji ilaçlarına bağlı gelişen ölümcül ritim bozukluğu ve guatr gibi saymakla bitmeyecek sebepler de ani ölüme neden olabilir." dedi.

"Maçtan sonra baklava tüketmeyin"

Maçın ardından bazı vatandaşların su tüketmek yerine baklava yediğine dikkati çeken Güngör, "Bu tür alışkanlıklar yerine maçtan çıkmış kişilerin su tüketimini artırması, kaybettiği minerallerin yerine takviyeler almasını öneriyoruz. Bunlara dikkat edersek halı sahalardaki ölümleri azaltabiliriz. Ağır bir spor yapıyorsunuz ve bir sürü mineral kaybediyorsunuz. Bir de üstüne çok şekerli bol karbonhidratlı baklava yiyorsanız bunlar da krizi tetikleyebiliyor" diye konuştu.

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