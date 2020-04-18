Hamam Böceği Nasıl Yok Edilir? Hamam Böceğinden Kurtulma Yolları

Ev ya da işyerleri içerisinde hamam böcekleri pek çok farklı eşyaya zarar verir. Bunlar içerisinde duvar kağıtları, kitaplar ve elektronik eşyalar yer alır. Aynı zamanda oturma grupları için de önemli zararlar teşkil eden canlılardır. Ayrıca ev aletleriyle evdeki yüzeyleri kirleterek patojen salınımı gösterir.



Hamam Böceği Nasıl Yok Edilir?



Hamam böcekleri bir kez alana yerleştikleri zaman onlardan kurtulmak oldukça zor hale gelebilmektedir. İnsan sağlığını tehdit eden ve kötü koku yayan bu canlılar, ayrıca kısa sürede yüksek oranda üreme potansiyeline sahiptir. Bu sebepten belli başlı bazı yöntemler ele alınarak hamam böceklerini yok edilmesi gerekir. Hamam böceklerinden kurtulmanın en doğru yollarından biri böcek ilacı, uygun yem ya da tuzak kullanılmasıdır. Şimdi maddeler halinde hamam böcekleri nasıl yok edilir bir bakalım.



- Hamam böcekleri aç ve susuz bırakılmalıdır. (Ev köşe bucak temizlenmeli, tesisat boruları kapatılmalı ve tüm yemekler saklanmalıdır.)

- Farklı türlerde hamam böceği yemi kullanılmalıdır. (Hem hazır hem de evde hazırlanmış hamam böcek yemleri kullanılabilir.)

- Böcek öldürücü ürünler kullanılmalıdır. (Böcek öldürücü sprey, sabunlu su ya da Konsantre sıvı ile profesyonel haşere öldürücüler değerlendirilebilir.)

- Satın alınmış özel tuzaklar kullanılabilir,



Hamam Böceğinden Kurtulma Yolları



Hamam böceklerinden kurtulmak için pek çok farklı yöntem bulunmaktadır. Ancak en önemlisi hamam böcekleri özel yem ya da ilaçlar kullanmaktır. Böylece hamam böceklerinden kısa süre içerisinde kurtulmak mümkün hale gelir.



Diğer taraftan hamam böceklerinden kurtulma işlemi tamamlandıktan sonra, alan uzun bir süre temiz ve steril kalmalıdır. Bu sebepten dolayı sürekli köşe bucak detaylı temizlik yapılmalı; yemekler devamlı saklanmalı ve bazı bölgelere engel konulmalıdır. Bu engeller özellikle farklı kapı kenarlarına yapılmalıdır. Böylece hamam böcekleri hem ev hem de iş yerlerinden tamamen arınır. Tabii çok daha ciddi durumlarda profesyonel firmalardan hizmet de alınabilir.