Hamile kıyafetleri için hazır değil misiniz?

Hamilelik öncesinde aldığınız hiç bir kıyafet olmasa da hamileler için üretilen giysiler için kendinizi hazır hissetmeyebilirsiniz. O zaman orta karar seçimler yapmanızı öneririz.



Hamilelikte tayt gibi pantolonlar giyemezsiniz. Deneseniz dahi bu kıyafetler sadece sizi olduğunuzdan daha şişman gösterir. O nedenle göğüs altından genişleyen elbiseler giyebilir, pantolonunuzun üzerine dökümlü bir şekilde inecek bluzlar giyebilirsiniz. Ayrıca tüm hamile kıyafetleri anneannenizin geceliğine benzeyecek değil. Tarzınıza uygun hoş giysiler de bulabilirsiniz.