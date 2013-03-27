27.03.2013 - 16:41 |
Hamile kıyafetleri için hazır değil misiniz?
Karnınızdaki ufaklık büyümekten bıkmıyor ancak siz hamile kıyafetleri giymeye hala ısınamadınız mı?
Hamilelik öncesinde aldığınız hiç bir kıyafet olmasa da hamileler için üretilen giysiler için kendinizi hazır hissetmeyebilirsiniz. O zaman orta karar seçimler yapmanızı öneririz.
Hamilelikte tayt gibi pantolonlar giyemezsiniz. Deneseniz dahi bu kıyafetler sadece sizi olduğunuzdan daha şişman gösterir. O nedenle göğüs altından genişleyen elbiseler giyebilir, pantolonunuzun üzerine dökümlü bir şekilde inecek bluzlar giyebilirsiniz. Ayrıca tüm hamile kıyafetleri anneannenizin geceliğine benzeyecek değil. Tarzınıza uygun hoş giysiler de bulabilirsiniz.