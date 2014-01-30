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30.01.2014 - 15:37 |

Hamileler grip aşısı yaptırmalı mı?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Operatör Doktor Hasan Çakıroğlu, hamileyken soğuk algınlığı ya da gribe daha çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Hamileler grip aşısı yaptırmalı mı?
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Operatör Doktor Hasan Çakıroğlu, hamileyken soğuk algınlığı ya da gribe daha çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Çakıroğlu, "Çünkü hamilelik sürecinde anne adayının bilinçsiz ilaç kullanması ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Bu nedenle öncelikle hasta olmamak için tedbir almak gerekiyor. Fakat hasta olsanız da endişelenmeyin, çünkü doktor kontrolünde çok rahatça soğuk algınlığını yenebilirsiniz.” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Operatör Doktor Hasan Çakıroğlu, konuyla ilgili açıklamasında, "Hamillikte hastalanırsanız da doktora gidip tedavi olabilirsiniz. Kadınlarımız hamileyken bağışıklık sisteminin yanı sıra dolaşım ve solunum sisteminde de değişikliklere neden olarak komplikasyonlar açısından daha yüksek risk altında oluyorlar. Öte yandan, hamileliğin son dönemlerinde gribe yakalanan bir anne adayının doğum sonrası hastalığını bebeğine geçirme olasılığı da fazla oluyor.” diye konuştu.

Hamilelikte grip aşısı

Grip aşısının, canlı virüs içermeyen ve hamilelikte kullanılabilen güvenli bir korunma yöntemi olduğuna vurgu yapan Doktor Hasan Çakıroğlu, “Aşı, genelde üç tür influenza virüsüne karşı bağışıklık sağlıyor. Aşının içeriği her yıl değiştirilerek o yıl içinde salgınlara neden olması beklenen virüslere karşı olacak şekilde üretiliyor. Aşının etkinliği genelde aşı yapılan kişinin yaşına ve o yıl enfeksiyona neden olan virüsle aşının içerdiği inaktive virüsün benzerliğine bağlı oluyor ve ortalama yüzde 70-90 civarında etkili korunma sağlıyor.” diye ifade etti.

Doktor Hasan Çakıroğlu, ayrıca, Amerikan Jinekolog ve Obstetrisyenler Birliği'nin (ACOG) 2000 yılında aralık ayında yayınladığı görüşte salgın mevsiminde hamileliğin ikinci ya da üçüncü döneminde olan kadınlara grip aşısı olmalarını önerdiğini kaydetti. Doktor Çakıroğlu, şöyle dedi: “Yine aynı bildiride şeker hastalığı, astım, hipertansiyon gibi yüksek risk durumlarının varlığında gebelik yaşına bakılmaksızın grip aşısı yapılmasını öneriyor. Bu gibi yüksek risk faktörleri olmayan kadınlarda ise aşının gebeliğin ilk dönemi sonunda yapılması öneriliyor. Bununla birlikte aşı sonrası annede gelişen antikorlar bir miktar bebeğe de geçerek yaşamının ilk aylarında onu da gribe karşı koruyor.”

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