Hamileler için güzel ve bakımlı olmanın yolları

Kadın vücudu hamilelik döneminde büyük bir değişime uğruyor. Alınan kilolarla birlikte çatlaklar oluşuyor, hormonların etkisiyle sivilcelerde artış yaşanabiliyor. Anne adayı da hamileliğin verdiği yorgunlukla kendini bıraktığında fiziki olarak kendini çok kötü hissettiği günler yaşayabiliyor. Bu olumsuz duygular anne adayını bunalıma dahi sürükleyebiliyor. Halbuki hamilelik döneminde de bazı kurallara dikkat ederek kendinize özel bakım yapabilirsiniz.

Acıbadem Fulya Hastanesi’nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Görgen, bu dönemde anne adaylarının uygulayabilecekleri bakımlar hakkında bilgi verdi:

Bitkisel boya kullanabilirsiniz

Saçları boyamada ve permada kullanılan maddelerin bebek için olumsuz etkisinin olup olmadığına dair bilimsel bir açıklama yok. Ancak hamileliğin onuncu haftasından sonra bitkisel kaynaklı boyalarla saçınızı boyatabilirsiniz. Ancak boyama süresinin yarım saatten fazla sürmemesine ve saçların iyi yıkanmasına dikkat edin.

Varislere karşı egzersiz yapın

Varis, toplardamar genişlemesi sonucu oluşuyor. Hamileliğin son dönemlerinde de bacaklarda ağrıya yol açan varisler görülebiliyor. Uzun süre aynı pozisyonda durmayın. Bacakları yükseğe kaldırarak, fazla ayakta durmayarak, hafif egzersizler yaparak ve varis çorabı kullanarak yakınmaları azaltabilirsiniz.

Çatlağa karşı masaj

Hamilelik sırasında alt karın bölgesi başta olmak üzere, kalçalarda, bacak ve kollarla göğüslerde çatlaklar görülebiliyor. Hamileliklerin yarısından fazlasında ortaya çıkan bu çatlaklar; parlak kırmızı, bazen mor renkte oluyor, ağrı yapmıyor ancak kaşıntıya yol açıyor.

Çatlakların oluşmasında hormonal değişiklikler, aile yapısı, daha önceki hamilelikte görülmesi, aşırı kilo alma, beslenme bozukluğu rol oynuyor.

Tam olarak önlemek mümkün olmasa da dengeli ve protein bakımından zengin beslenme, düzenli egzersiz ve masaj yapmak, nemlendirici kremler kullanmak çatlak oluşmasını azaltabiliyor. Ayrıca doğum sonrasında çeşitli yöntemlerle çatlak görünümü düzeltilebiliyor.

Manikür aletlerine dikkat edin

Hamilelik sırasında manikür ve pedikür yaptırmanın riskli olduğunu düşündürecek hiçbir bulgu yok. Ama manikür ve pedikür yapılırken kullanılan aletlerin steril olup olmadığına çok dikkat etmelisiniz. Aksi halde enfeksiyon kapma olasılığı çok yüksek. Bu nedenle kendi alet setlerinizle kuaföre gitmeniz daha sağlıklı bir yöntem.

Tırnak cilası ve ojeler ise genelde sorun yaratmıyor. Ancak ojenin kokusu çok uzun süre ve yüksek miktarlarda solunduğunda, içindeki bazı maddeler sebebiyle bebekte birtakım doğumsal sorunlara neden olabiliyor. Bu yüzden oje uygulaması yapılan yerin iyi havalandırılması gerekiyor.

CİLDİNİZİ TEMİZ TUTUN

Hamilelik sırasında artan hormonlara bağlı olarak ciltte yağlanma sivilcelerde ve kıllanmada artış görülebiliyor. Sivilcelerin tedavisi, normal zamana göre farklılık gösteriyor. Bu dönemde önemli olan cildin temizliğinin ve bakımının doğru yapılması. Ancak kullandığınız yüz yıkama jeli ya da temizleme losyonları için doktorunuza danışın. Ayrıca ilaç kullanmadan önce de doktorunuza sorun. Özellikle

ağızdan alınan ilaçların bebek üzerinde olumsuz etkisi var.

Kaşıntıya karşı ılık duş

Hamilelik döneminde cildin kuruması ve gerilmesine bağlı olarak kaşıntılar ortaya çıkabiliyor. Kaşınan bölgelere günde birkaç kez ve her banyodan sonra uygulayacağınız nemlen-dirici kremler, kuruluğu gideriyor. Sıcak su ve banyolar, cildin kurumasına neden olacağı için kaşıntıları artırıyor.