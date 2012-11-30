30.11.2012 - 16:12 |
Hamileliğin başlarında görülen kanamalar
Hamileliğin ilk haftaların görülen kanamalar normal midir yoksa endişelenilmesi gereken bir durum mudur?
Hamileliğin ilk haftalarında görülen minik kan noktaları ve hafif kanamalar normaldir. Genellikle endişelenecek bir şey yoktur. Bu durum döllenmiş yumurtanın rahim duvarına tutunması esnasında görülür. Ancak elbette doktoru bilgilendirmede fayda vardır.
Yoğun ve sürekli kan ise hangi 3 aylık dönemde olursanız olur hamilelikte sakıncalıdır ve zaman kaybetmeden doktora başvurulmalıdır.
Doktorunuza yoğunluğu doğru bir şekilde bildirebilmek için kanama başladığında bir ped kullanın ve ne kadar sürede birikme görüldüğüne dikkat edin.