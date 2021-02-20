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20.02.2021 - 18:16 |

Hamileliğin İlk Ayında Belde Ağrı Olur Mu? Hamileliğin İlk Ayında Bel Ağrısı Normal Midir?

Hem korkulan hem de en çok merak edilen konular içerisinde hamilelik dönemindeki bel ağrıları gelir. Özellikle bunun düşük belirtisi olabileceği üzerine korkular daha stresli bir dönem yaşanmasına sebebiyet verir. Peki hamileliğin ilk ayında belde ağrı olur mu? Hamileliğin ilk ayında bel ağrısı normal midir? İşte bu konu hakkında merak edilenler.

Hamileliğin İlk Ayında Belde Ağrı Olur Mu? Hamileliğin İlk Ayında Bel Ağrısı Normal Midir?
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Gebelik döneminde hassas olan pek çok kadın, bel ağrısı eklendiği zaman daha stresli bir hale geliyor. Böyle durumlarda kötü olasılıklar her daim ilk akla gelen durumlardır. Ancak bu konuda bilgi sahibi olmak yaşanacak olan paniğin düşmesini sağlayabilir. Zira böyle bir durumda hemen kesin bir karara varmamak ve sakin olmak en doğru unsurdur.

 Hamileliğin İlk Ayında Belde Ağrı Olur mu?

 En çok merak edilen konular arasında hamileliğin ilk aylarında belde ağrı olup olmayacağıdır. Elbette her geçen zaman bel bölgesinin kalınlaşması nedeniyle, hamilelik döneminde birtakım ağrılar söz konusu olabilir. Böyle durumlarda özellikle düşük yaşama korkusu ciddi olarak kişiyi sarar.

 Ancak gebeliğin ilk aylarında meydana gelebilecek olan olası bel ağrılarının normal olduğunu dile getirmek mümkün. Özellikle ilk günlerde birtakım bel ağrıları ile karşı karşıya kalınabilir. Bu durum normal karşılanmalı ve mümkün olduğu kadar dinlenilmelidir. Karın bölgesinde yaşanacak genişleme ve değişiklikler, bel bölgesinde baskı yaparak Ağrı oluşturabilir.

 Hamileliğin İlk Ayında Bel Ağrısı Normal midir?

 Hamileliğin ilk aylarında meydana gelebilecek olan olası bel ağrılarının normal olduğunu söylemek gerekir. Bunun temel nedeni ise artan hormon seviyeleridir. Aynı zamanda İlk 3 ay içerisinde uterus ve hormonlar üzerinden ağrılar ortaya çıkabilmektedir. Bu durum genelde düşük tehlikesi olabileceği üzerine panik yaratır. Ancak böyle bir durumdan şüphelenmek yerine sakin kalmak gerekir.

 Özellikle hamileliğin ilk günlerinde ve ilk aylarında bel ağrıları normaldir. Fakat eğer bel ağrıları artış gösterir ve periyodik olarak uzun vadeli hale dönüşürse, uzman bir doktora görünmek doğru bir tercihtir. Yine de genel anlamda bel ağrıları gebelik döneminde normaldir. Bu durum hamilelik döneminin bir süreci olarak da öne çıkar. Dinlenmek ise bu noktada en önemli husustur.

 

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