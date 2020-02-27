Hamilelik belirtileri ne zaman belli olur? Hamilelik belirtileri nelerdir? - İlk hamilelik belirtileri

Gebeliğin anlaşılabilmesi için en erken dönem, ilişkinin ardından geçen 14. gündür. Bu dönemde kandan bakılarak yapılan Beta HCG testi ile kişi kesin olarak gebe olup olmadığını anlayabilir. Hamilelik belirtileri kadınlarda genellikle bulantı, yorgunluk, artmış vajinal akıntı veya göğüslerde gerginlik hissi olarak kendini gösterir. Ayrıca meme başının renginde koyulaşma ve adet kanamasının gecikmesi de en yaygın görülen belirtiler arasındadır. Belirtilerin her kişi tarafından aynı şekilde ya da aynı yoğunlukta hissedilmeyeceği unutulmamalıdır. Bu belirtilerden bazıları ilk zamanlarda görülürken bazıları da ileriki gebelik döneminde görülür.

Hamilelik belirtileri nelerdir?

Adet Gecikmesi: İlk gebelik belirtilerinden biri olan adet gecikmesi, her zaman gebelik varlığını işaret etmez. Yaşam tarzındaki değişiklikler, beslenme, çevresel faktörler, stres ve pek çok sağlık problemi, adet kanamasının gecikmesine yol açabilir.

Kasık Ağrısı ve Kramplar: Erken dönem hamilelik belirtileri kasık ağrısı şeklinde görülebilir. Kişinin hareketlerini kısıtlamayan ve hafif şiddette olan kasık ağrıları normal kabul edilse de şiddetli ağrı ve ağrıya eşlik eden kanama olması durumunda mutlaka hekime başvurulmalıdır. Regl dönemlerinde yaşadığınız krampların benzerini yaşıyor olmanız da hamilelik belirtisi olabilir. Çünkü rahminiz kendini bebeğe hazırlarken genişler ve bu tür kramplar ortaya çıkabilir.

Hafif Kanama ve Akıntı: Gebeliğin erken döneminde lekelenme şeklinde kanama görülebilir. Adet kanamasından farklı olan bu durum, embriyonun rahme tutunması sonucu oluşur. Halk arasında "üstüne görme" olarak nitelendirilen bu durum normal adet kanaması gibi olmaz. Ancak gebelik döneminde oluşan kanamalar tehlikeli olabilir ve mutlaka doktor kontrolü gerektirir. Erken dönemde hamilelik belirtileri akıntı şeklinde de görülebilir.

Memelerde Hassaslaşma ve Ağrı: Gebelik oluşumuna bağlı olarak görülen hormonal değişim, memelerde ağrı ve hassasiyet gibi belirtilere yol açabilir. Hassas ve ağrılı göğüsler, göğüs uçlarınızın renginin koyulaşması ve hatta göğsünüzün üstündeki damarların daha belirgin bir hal alması hamile olduğunuzun ilk belirtilerinden biri olabilir.

Koku Hassasiyeti ve Tiksinme: Gebelik belirtilerinden biri olan kokulara karşı hassasiyet, bazı durumlarda anne adayının çok sevdiği yemek ya da parfüm kokularına bile tahammül edememesine yol açabilir. Bazı yiyeceklere karşı tiksinme ve bazılarına karşı özel ilgi duyulmasının sebebi budur.

Vücut Sıcaklığında Değişim: Gebelik döneminde hormon salınımına bağlı olarak anne adayının vücut sıcaklığı, ortalama 1°C kadar artış gösterir.

Yorgun Hissetme ve Halsizlik: Gebelik döneminde artan progesteron hormonu, kişinin kendini hâlsiz ve yorgun hissetmesine yol açabilir. Gebeliğin birinci trimesteri olarak tanımlanan ilk 3 aylık dönemin ardından, bu belirtiler son bulur.

Mide Bulantısı ve Kusma: Gebelerin çoğunda görülen mide bulantısı zaman zaman kusmaya neden olur. Özellikle sabahları uyandığınızda midenizin bulandığını hissediyorsanız ve hatta kusma gibi durumlarla karşı karşıya kalıyorsanız hamile olma olasılığınız yüksektir. Sabah bulantısı olarak da bilinen bu bulantılar, Beta HCG ve östrojen hormonlarına bağlı olarak gebeliğin başlangıç ve ilk 3 aylık döneminde oluşabilir.

Mide Ekşimesi ve Yanması: Rahmin büyümesine bağlı olarak gebeliğin ilerleyen dönemlerinde iç organlar sıkışmaya başlar. Midenin sıkışmasına bağlı olarak ekşime ve reflü gibi sindirim sorunları yaşanabilir.

Şişkinlik ve Kabızlık: Gebelik nedeniyle artan "progesteron" salgısı, sindirim sistemini etkileyerek, kabızlık ve şişkinlik gibi durumlara yol açabilir.

Baş Ağrısı: Gebeliğin ilk 3 aylık döneminde sık görülen belirtilerden biri olan baş ağrısı, hormonal değişime bağlı olarak oluşur ve baş ağrıları bazı durumlarda anne adayının kaygılı ve stresli olmasından da kaynaklanabilir.

Baş Dönmesi: Gebeliğin ilk haftalarında karşılan en yaygın belirtilerden biri de baş dönmesidir. Gebelikte baş dönmesi yaşanmasının nedeni ise rahmin yaptığı baskı sonucu yeterli miktarda kan pompalanmamasıdır.

Sık İdrara Çıkma: Hamileyken vücudunuz ekstra sıvılar üretir, bu da mesanenizin normalden fazla çalışmasına neden olur. Ayrıca idrarınızın rengi koyu veya koyu sarı ise bu da gebeliğe işarettir. Gebeliğin ilerleyen döneminde de büyüyen rahmin mesaneyi sıkıştırmasına bağlı olarak idrara çıkma sıklığında artış yaşanabilir. İdrarın yapılması sırasında yanma ve ağrı gibi belirtiler idrar yolu enfeksiyonunun işareti olabilir.