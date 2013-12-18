Hamilelik döneminde diş çürümeleri ve dişeti kanamaları

Pedodonti Uzmanı Dr. Dt. Banu Kürkçü, hamilelik döneminde diş çürümeleri ve dişeti kanamalarının artabileceğini belirterek, “Rahat bir hamilelik geçirmek için mümkünse gebe kalınmadan tüm diş tedavi ve bakımı tamamlanmalıdır” dedi.

Kürkçü, yaptığı açıklamada, artan östrojen hormonuna bağlı olarak normal yaşantıda sorun yaratmayan plakların, hamilelik döneminde dişeti kızarmalarına, kanamalara hatta dişeti büyümelerine sebep olduğunu dile getirdi. “Hamilelik tümörü” olarak da adlandırılan dişeti büyümelerinin, doğum sonrasında zamanla küçülerek yok olduğunu kaydeden Kürkçü, şunları ifade etti:

“Gebelik sırasındaki diş bakımı bu problemin görülme olasılığını azaltmaktadır. İkinci sıklıkla karşılaşılan problem de diş çürüğündeki artıştır. Halk arasında bebeğin annenin dişlerindeki kalsiyumu kullandığına ve bu yüzden diş çürüğünde artışın meydana geldiğine dair bir görüş olsa da bununla ilgili bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Diş çürüğündeki artışa bulantı sebebiyle iyi fırçalamama ve şekerden zengin beslenmenin sebep olduğu bilinmektedir. Rutin diş kontrolleri anne ve bebekleri için herhangi bir risk taşımaz. Ancak diş hekimine hamileliğin kaçıncı ayında olunduğu ve kullanılan ilaçlar hakkında bilgi verilmesi önemlidir. Diş tedavileri mümkün olduğunca gebeliğin ikinci üç aylık dönemine (4, 5, 6. aylar) ertelenmeli ve ağrılı işlemlerden kaçınılmalıdır. Lokal anesteziklerin bebeğe zarar verdiğine dair bir veri yoktur hatta ağrının anne ve bebek üzerinde daha fazla strese yol açtığı bilinmektedir. Antibiyotik olarak penisilin türevleri güvenli bir şekilde kullanılabilirken tetrasiklin türevleri, kesinlikle kullanılmaması gereken antibiyotik grubudur. Bebeklerin diş gelişimi rahim içi dönemde olduğu için tetrasiklinler geri dönüşümü olmayan diş renklenmelerine sebep olmaktadır.

Diş hekimleri kullanılacak her türlü ilaç hakkında anne adayını kontrol eden doktor ile iletişim halinde olmalıdır.”

Kürkçü anne adaylarına, henüz hamile kalınmadan ileride sorun çıkaracak tüm diş tedavi ve bakımlarını tamamlamalarını da önererek, şunları ekledi:

“Hamileler günde en az 2 kere dişlerini fırçalamaları, hem bebeğin hem de bebeğin diş gelişimi için dengeli beslenmeleri, şekerden zengin ara atıştırmaları azaltmaları, rutin diş kontrollerini yaptırmaları ve kusma sonrasında dişlere zarar vermemek için en az 45 dakika diş fırçalamadan kaçınmaları, çok rahatsız oldukları durumda ise karbonatlı su ile gargara yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bebeğin ağzındaki bakterilerin kaynağının annesi olduğu unutulmamalıdır.”