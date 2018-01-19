Hamilelik döneminde karşılaşılan en yaygın endişeler

Anne olacağını öğrenen kadın, mutluluk duygusunun yanında birçok endişeye de sahip olabilmektedir. İşte onlardan bazıları:

Eşinizle ve ailenizle durumu paylaşmak

Anne olacağınızın haberini aldıysanız, bu mutluluğunuzu herkese anlatmak isteyebilirsiniz. İlk 3 ay gebelik için önemli bir dönemdir ve bu dönemde sıklıkla düşüklere rastlanılmaktadır. İlk zamanlar bu durumu eşinizle ve 1. derece yakınlarınızla paylaşmanız yeterli olacaktır. Özellikle eşiniz ya da yakın çevrenizden alacağınız olumlu geri dönüşler stresinizi normal seviyeye çekebilir.

Beslenme düzeni nasıl olacak

Bebeğinizin fiziksel ve zihinsel gelişimi için beslenme büyük önem arz etmektedir. Doktorunuzu belirlemeniz ve hem kendinizi hem bebeğinizi güvende hissetmenizin önemli olduğu bu dönemde; çevrenizden gelen “Onu yeme, bunu ye.” tarzı görüşlere kendinizi kapatmalı, doktorunuzun izin verdiği şekilde beslenmelisiniz.

Bebeğinizin gelişimi için önemli olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, minerallerce zengin beslenmeniz önemlidir. İyi yıkanmış, iyi pişmiş, doğal ve taze yiyecekler tüketmelisiniz.Özellikle de bu dönemde tüketilmemesi gereken bazı bitki çayları, fazla kafein, alkol ve belirtilenin dışında ağrı kesiciler kullanmanız önerilmemektedir.

Daha dikkatli olmalısınız

Artık hamilesiniz ve bazı şeyleri yaparken zorluk çekebilirsiniz. Fazla mesailer sonucu uykusuz kalmak, ağır kaldırmak gibi durumların sizden çok bebeğinizi etkileyeceğini unutmamalısınız. Eğer ev işlerinde yardıma ihtiyacınız varsa eş, aile ve arkadaşlarınızdan yardım istemekten çekinmemelisiniz.

Doğuma az zaman kala

Doğum vaktiniz yaklaşıyorsa; bebeğinizin ihtiyaçlarını belirlemeli, doktorunuzla hastane ve doğumunuzu detaylı bir biçimde konuşmalı ve zamanınız varsa anne bebek kurs ve seminerlerine katılmalısınız. Bu dönemde yapabileceğiniz egzersizleri, kullanmanız gereken vitamin ve mineralleri doktorunuzun izinleri doğrultusunda düzenlemelisiniz.