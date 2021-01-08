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08.01.2021 - 14:00 |

Hamilelik döneminde neden ciltte lekelenmeler olur?

Hamilelik süreci ile birlikte çeşitli sağlık problemleri ve estetik açıdan birçok sorun da kendini göstermeye başlar. Hamilelikle birlikte gelen cilt lekeleri ise bu dönemin en can sıkıcı sorunları arasındaki yerini alır. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hatice Deniz Yardımcı, hamilelikte oluşan cilt lekeleri hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı

Hamilelik döneminde neden ciltte lekelenmeler olur?
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Gebelikte cilt lekeleri sıklıkla karşılaşılan bir problemdir. Bunun asıl sebebi ise hamilelik döneminde salgılanan östrojen ve progesteron hormonlarıdır. Güneşin yaydığı ultraviyole ışınlarına karşı hassasiyetini artırmasıyla ciltte lekelenmeler görülebilir. Yüz bölgesinde en sık yanak, üst dudak ve alında meydana gelen lekeler, yüzün yanı sıra göğüs arası, boyun ve kolların dış yüzeyinde ortaya çıkabilir. Güneş görmeyen yerde oluşan lekeler koyu bir şekilde belirirler ve hamilelik sonrasında genel olarak kaybolurlar.

Açık tenli anne adayları risk grubu altında

Leke oluşumuna yatkın esmer kadınlarda daha çok görülse de cilt teninin açık olması cildi, güneşin etkilerine karşı daha savunmasız hale getiriyor. Bir de buna hamileliğin getirdiği hassasiyet eklenince açık tenli gebeler, hamilelik lekeleri için açık hedef haline geliyor. Üstelik gün ışığı, ciltteki pigmentasyonu arttırarak kalıcı hamilelik lekelerine yol açabiliyor.

Açık tenli olmanın yanı sıra;

-Kişinin genetik yapısı,

-Beslenme alışkanlıkları,

-Gebelik öncesinde uzun süre doğum kontrol hapı kullanması,

-Uzun süre güneşe maruz kalması gibi etkenlerde hamilelik döneminde cilt lekelerinin oluşumunda rol oynuyor.

Hamilelik lekeleri doğumdan sonra geçer mi?

Hamilelikle birlikte ortaya çıkan açık veya kahverengi lekeler, gebeliğin ikinci üç aylık döneminde artar. Son üç aylık dönemde iyice belirginleşen lekeler, vücudun herhangi bir noktasında kendine yer bulabiliyor. Bu lekeler doğumdan sonra çoğu zaman kendiliğinden kaybolabiliyor. Ancak risk faktörlerini taşıyan ve güneşe savunmasız çıkan kişilerde kalıcı hale gelebiliyor.

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Güneşe çıkmamak çözüm değil

Hamile kadınların cilt lekelerini önlemek için güneşten uzak durması doğru bir yol değildir. Çünkü hamilelik boyunca güneşe çıkmamak bebeğin gelişimini olumsuz anlamda etkiler. Bir hamilenin her gün en az 20 dakika boyunca güneşten faydalanması ve vücudu için gerekli olan D vitaminini alması gerekir. Ancak güneşe çıkarken uygun şartları hazırlar ve önlemini alırsa cilt lekesi oluşma riskini minimize edebilir. 

Leke tedavisi için gebeliğin bitmesini beklemek gerekir mi?

Hemen her hamilenin ortak problemi olan cilt lekelerinin tedavisinin hamilelik sırasında yapılması önerilmez.  Bunun temel sebebi zaten çoğu lekenin hamilelik sonrasında kendiliğinden gidecek olmasıdır. Kalıcı olan lekeler içinse hamilelik sonrasında uzman bir dermatoloğa başvurulmalıdır.

Lekeler için tedavi yöntemleri nelerdir?

Hormonal değişimlerin yanı sıra birçok faktöre bağlı olarak gelişen lekeler için hamileliğin ilk aylarında daha çok doğal yöntemler tercih edilir. Özellikle lohusalık döneminde C vitamini ve fitik asit gibi bitkisel içeriği olan doğal ürünler tercih edilir. Leke kremleri ise diğer bir tercih edilen yöntem arasında yer alıyor.

Kremlere rağmen lekelerin gitmemesi durumunda uygulanabilecek tedavi yöntemleri ise;

-Lazer tedavisi,

-Kimyasal peeling,

-PRP tedavisi,

-Leke mezoterapisidir.

 

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