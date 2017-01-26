Hamilelik ishalinin sebepleri nelerdir?

Kadınlar genellikle hamileliklerinin bir döneminde ishal yaşarlar. İshal dışkının günde birkaç kez sulu bir şekilde yapılması durumudur. Hamilelikle ishale dış faktörler sebep olabileceği gibi, hamilelik hormonlarındaki artış da yol açabilir. İshal genellikle ciddi değildir ancak eğer yüksek ateş, kusma ve şiddetli karın ağrısıyla beraber görülüyorsa doktora görünmek gerekebilir.

Hamilelikte ishalin sebeplerinden biri gıda zehirlenmesidir. Hamile kadınlar bu durumda birkaç saat boyunca süren ateş ve ağrı yaşayabilirler veya hastaneye gitmeyi gerektirecek bir bakteri enfeksiyonu geliştirebilirler. Gıda zehirlenmesi genellikle ateş ve titremeyle başlar, mide bulantısı, ishal, mide krampları ve susuz kalma ile devam eder. Bazı şiddetli durumlarda hamile kadın ishalle beraber yoğun baş ağrısı ve boyun tutulması da yaşayabilir; bunlar acil tıbbi gözetimi gerektiren durumlardır. Eğer ani başlayan ishal, mide krampı ve ağrı yaşanıyorsa sebep gıda zehirlenmesi olabilir ve kişi 24 saat içinde normale döner.

Mide virüsleri hamilelikte ishalin sebepleri arasındadır ve mide kramplarıyla beraber görülebilirler. Bir bebek taşımak hamile kadının vücuduna önemli miktarda stres uygular ve kişi mideyle ilgili bazı hastalıklara karşı savunmasız kalabilir. Mide virüsleri hafif veya şiddetli geçirilebilir; hamile kadının bağışıklık sisteminin gücüne göre genellikle 1 ila 10 gün sürerler.

Hormon seviyelerindeki dalgalanmalar da hamilelik sırasında ishale yol açabilir. Birçok kadında hamilelik hormonu seviyelerinin artması mide sindirin sistemini rahatlatır ve yavaşlatır. Bu da ishali başlatabilir. Ayrıca birçok kadın doğum yapmadan hemen önce ishal şikayeti yaşayabilir. Bunun sebebi de bazı kadınlarda doğum yapmadan önce salgılanan yüksek miktardaki hamilelik hormonlarıdır.

Beslenmede yapılacak değişiklikler de hamilelikte ishalin sebepleri arasında olabilir. Birçok kadın vücutlarında büyümekte olan bebeği daha iyi beslemek ve ona gereken vitaminleri sağlamak adına beslenmelerini değiştirerek daha fazla taze sebze ve meyve tüketmeye başlarlar.

Eğer vücudun alışması için fırsat tanımadan beslenme çok hızlı değiştirilirse mide bozulabilir ve ishal başlayabilir. Hamile kadınlar bazı gıdalara hassasiyet geliştirdikleri için şekersiz tatlılar ve diğer yapay gıdalar ishale sebep olabilirler. Ayrıca laktoz intoleransı olan kadınlar da hamilelikte süt ve süt ürünleri tüketimini artırırlarsa vücudun buna tepkisi ishal olabilir.

Hemen Sağlık