Hamilelik sürecinde gergin misiniz?

Özellikle hamileliğin ilk 3 ayı anne adayları için zorlu bir hale gelebilir. Tabi çevresindekiler için de...



Anne adayı normalde sinirli biz mizaca sahipse bu yönde bir duygusal artış meydana gelebilir aynı şekilde daha duygusal anne adayları da yersiz ağlama krizlerine girebilirler.



Bir anda çok mutlu olup bir anda ağlamaya başlayan anne adayları, gebeliğin psikoloji üzerindeki değişimlerine en iyi örnektir.



Fakat bu geçici süreci aile ve sevdiklerinin desteğiyle, gerekirse profesyonel bir yardım alarak kolaylıkla atlatmak mümkündür.



İlk üç aydan sonra annenin vücudu gibi psikolojisi de duruma ayak uyduracak ve gebelik daha keyifli bir hale gelecektir.



Hamileliğin son haftalarına doğru bu psikolojik belirtiler nüksedebilir.



Özellikle doğum yaklaştıkça duygusal nöbetler sıkça karşılaşılan bir durumdur.



Doğum arifesindeki kadında, uyku bozuklukları, sinirlilik, heyecan olabilir. Bu sorunların çoğunu hemen her gebe kadın yaşadığı için fazla endişe etmemek gerekir. Yine manevi destekle bu süreci atlatabilmek mümkündür.



Gergin psikolojinizden kurtulmak için özellikle daha önce doğum yapmış ve fikirlerine güvendiğiniz diğer kadınlardan destek almanız ve kaygılarınızı anlatmanız da süreci daha kolay atlatmanız açısından yardımcı olacaktır.