Hamilelikte ağız bakımı

Hisar Intercontinental Hospital Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Diş Hekimi Enver Selman Sümer’le hamilelikte ağız ve diş bakımını konuştuk.

Hamilelikte Doğru Bilinen Yanlışlarla Karşılaşmak İstemiyorsanız…

Ağız ve diş sağlığının devamlılığını sağlamak için yaşam boyu etkili ve yeterli bakım gereklidir. Ancak kadınlarda ağız diş bakımı, yaşamlarının belirli bölümünü alan puberte (ergenlik başlangıcı), hamilelik, mensturasyon, bebek emzirme ve menopoz dönemlerinde ayrıcalık gösterir. Özellikle her doğumun anneden bir dişi götüreceğine dair yanlış ama ne yazık ki yaygın bir düşünce var. "Hamilelik sırasında bebeğin kendisi için gerekli olan kalsiyumu annenin dişlerinden alarak annesinin dişlerinin çabuk çürümesine yol açtığı, bu nedenle hamile annelerin diş kaybına uğradığı" düşüncesi tamamen yanlıştır. Hamilelik sırasında annenin dişlerinden kalsiyum kaybı olduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıt yoktur. Bu dönemde bebeğin ve annenin kemiklerinin sağlıklı olabilmesi için annenin günlük 1200-1500 mg kalsiyuma gereksinimi vardır. Hamilelik döneminiz boyunca süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler gibi kalsiyumdan zengin gıdalarla beslendiyseniz kalsiyum gereksiniminiz karşılanır, endişelenmeyin. Eğer gıdalarla yeterli kalsiyum almazsanız bebeğinizin gelişimi için gerekli olan miktar kendi kemiklerinizden karşılanır. Ama özellikle dişlerden kalsiyum çözünmesi olmaz. Eğer iyi bir beslenme ile beraber yeterli ağız diş bakımı yaparsanız hamilelik döneminde normal dönemden farklı bir diş sorunu ile karşılaşmazsınız. Hamilelik sırasında beslenme hem annenin hem de bebeğin genel sağlığı ve ağız diş sağlığı için oldukça önemlidir.

Ağız ve diş sağlığı açısından tüm hamilelik döneminde:

• İlk 3 aylık dönemde diş temizliğinizi yaptırın. Diş hekiminiz hamileliğinizin kalan dönemleri için tedavi takvimi hazırlayacaktır. İkinci 3 ayda da ağız dokunuzda meydana gelen değişiklikler ve ağız bakımının etkinliğinin değerlendirilmesi ile birlikte tekrar temizlik önerebilir. Duruma göre üçüncü 3 aylık dönemde de tekrar randevu verebilir; fakat tüm bu seanslar mümkün olduğunca kısa süreli olmalıdır.

• A, C, D vitaminleri ile fosfor ve kalsiyumdan zengin temel yiyecekler olan meyveler ve sebzeler, tahıl, süt ve mandıra ürünleri ile et, balık ve yumurtayı dengeli olarak tüketin.

• Özellikle yemek aralarında şeker tüketmeyin.

• Kurutulmuş meyve ve karamel gibi yapışkan şekerli yiyeceklerden kaçının.

• Günlük ağız ve diş bakımınıza özen gösterin, kesinlikle aksatmayın.

• Hamilelik öncesi tam bir ağız muayenesinden geçerek en uygun ağız hijyenine kavuşun ve bunu sürdürme alışkanlığı kazanın. Çünkü plak birikimi ve diş eti hastalıkları ile hamilelik sırasında oluşan hormonal değişiklikler arasında direkt ilişki vardır. Hamilelik sırasında oluşan hormon artışı ağız mukozasını dış etkenlere karşı özellikle bakteri plaklarına karşı daha hassas yapar.

• Günde en az iki kez diş fırçası ve diş ipiyle etkili diş bakımı yaparak plak birikimine engel olun.

• Ağız gargaraları ya da ılık tuzlu su ile gargara yapın. Özellikle ılık tuzlu su diş etlerini rahatlatır ve dişeti hassasiyetini azaltır.