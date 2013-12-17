Hamilelikte aşırı kusmaya dikkat

Karaman, "Mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin anne adaylarında aşırı görüldüğü takdirde karaciğer, böbrek bozukluğuna ve bebeğin gelişimine olumsuz etki yapabilir." dedi.



Avusturya Sen Jorj Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jin. Op. Dr. Adli Şadi Karaman, gebelikte aşırı kusmanın zararlar hakkında bilgi verdi.



Gebelikte görülen mide şikayetlerinden bahseden Şadi Karaman, “Gebelikte artan, başta Progesteron olmak üzere bazı hormonlar mide adelesinin yavaş çalışmasına neden olmakta ve 6. aydan sonra mideyi yukarı itmesi ve sıkıştırması sonucu gebelikte bazı mide şikayetleri ortaya çıkabilmektedir. Bunlar başlıca; mide yanması, mide ekşimesi, karında gaz hissi, midenin yavaş boşalması, reflü denen mide üstünde yanma ve ağıza su ve gıdanın geri gelmesi, ülserli hastalarda ülserin alevlenmesi, bulantı ve kusmalar.” ifadelerini kullandı.



Mide bulantısı ve kusmaların genellikle sabahları görüldüğünü belirten Karaman, “Gebelikte sıklıkla 4. haftada başlayan bulantı ve kusmalar, genellikle sabahları ortaya çıkmakta ve 12. haftaya kadar sürebilmektedir. Tüm gebeliklerde ortalama yüzde 55 düzeyinde bulantı ve kusma ortaya çıkmakta ve bunların büyük bir çoğunluğu basit önlemler, diyet ve bazen de ayaktan alınan ilaçlarla geçmektedir. Ancak bu vakaların yüzde 2’lik bir kısmında ise tablo çok ağır seyredebilmektedir. Ağır gebelik bulantı ve kusmaları denen bu hastalık grubunda hastalar hiçbir şey yiyip içememekte, ne yerlerse şiddetli kasılmalarla kusmaktadırlar. Aşırı halsizlik, dermansızlık, kilo kaybı ortaya çıkmakta sıvı ve elektolit kayıpları nedeni ile bayılmalar görülebilmektedir. Bu hastaların ayaktan ilaçlarla ve basit tedbirlerle tedavileri mümkün değildir mutlaka hastaneye yatırılarak tedavi edilmeleri gerekmektedir.” şeklinde açıkladı.



Kusmanın tehlikesine değinen Karaman, “Hafif gebelik bulantı ve kusmaları genellikle basit tedbirler, özel diyetler ve bazı ilaçlarla ayaktan kolayca tedavi edilebilirler. Buna karşılık ağır gebelik bulantı ve kusmaları ise son derece tehlikeli bir durumdur. Hasta mutlaka hastaneye yatırılmalıdır. Aşırı sıvı ve elektrolit kayıpları, annede ağır karaciğer, böbrek bozukluklarına ve bebekte gelişme geriliklerine sebep olabilmektedir.” diye ifade etti.



Tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Karaman şunları söyledi: “Hafif bulantı ve kusmalar; Bu hastalar az ve sık sık yemek yemeli ve kuru ve tuzlu gıdaları tercih etmelidirler. Yağlı ve kokulu gıdalardan uzak durmaları faydalı olur. Bazı vakalarda hafif antiemetikler ve B6 vitamin preparatları kullanılabilmektedir. Aşırı gebelik bulantı ve kusmaları; Bu hastalar mutlaka hastaneye yatırılmalıdır. İdrarda Keton varsa tablo daha da ağırdır. Bu hastalara ağızdan gıdalar önce kesilir. Damar yolu ile dengeli ekektrolit sıvıları ve aminoasit solüsyonları verilir. Vücudun enerji, protein ve elektrolit ihtiyacı serumlarla karşılanır. Daha sonra bulantı ve kusmalar durunca azar azar kuru gıdalar ağızdan verilmeye başlanır, yavaş yavaş artırılarak hasta kusmadan yemeye başlayınca taburcu edilir.”



Karaman, gebelikte aşırı kusmaya karşı ise şu önerilerde bulundu: “Az ve sık öğünler halinde yemek yemek, kuru ve tuzlu şeyler tercih etmek. Yağlı ve kokulu yiyeceklerden ve kokulardan uzak durmak. Sabahları yataktan yavaş kalkmak. Besinlerde protein ve karbonhidrat tercih etmek. Mide kazınınca tuzlu bisküvi, kraker atıştırmak. Su bulantı yapıyorsa tuzlu ayran ve maden suyu içmek. Taze meyve ve sebze tüketmek. Stresli ortamlardan uzak durmak, sigara ve alkol içmemek. Gece yatmadan önce şekerli, çikolatalı gıda tüketmemek, aşırı çay ve kahve içmemek.”